    29 января 2026, 13:59 • Новости дня

    Песков заявил о приоритете интересов России в сделке «ЛУКОЙЛа» и Carlyle

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы отечественной компании должны оставаться приоритетом в процессе сделки между «ЛУКОЙЛом» и Carlyle.

    Интересы российской компании должны быть обеспечены и соблюдены в рамках сделки между «ЛУКОЙЛом» и американской компанией Carlyle, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, такие сделки относятся к корпоративным договоренностям, которые не подлежат комментированию со стороны Кремля.

    «Санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми – это основа нашей позиции. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены», – сказал представитель Кремля.

    Ранее компания «ЛУКОЙЛ» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    28 января 2026, 09:54 • Новости дня
    Казахстан заявил о потере миллионов тонн нефти из-за атак на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «В КТК мы потеряли порядка 3,8 миллиона тонн нефти... Это экспорт», – цитирует чиновника РИА «Новости».

    Также министр опроверг принадлежность атакованных судов, зафрахтованных Астаной, к теневому сектору перевозок. Аккенженов подчеркнул, что танкеры не числились в «серых списках» и не имели никаких ограничений.

    Ранее Казахстан выражал обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море.

    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    29 января 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами, сообщает газета Financial Times.

    Издание ссылается на анализ Астонского университета, который показал, что введение 25% пошлин администрацией Трампа и ответные меры Европы приведут к более серьезным потерям для самих европейцев, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, если Британия применит симметричные пошлины против США, ущерб ее экономике будет вдвое выше, чем при отсутствии ответа. Руководитель группы исследователей считает, что наименьший ущерб был бы при полном отсутствии реакции на действия Вашингтона.

    Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа относительно пошлин и Гренландии. Позднее часть лидеров ЕС выступили за одобрение сделки, когда Трамп отказался от применения силы в регионе. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ США от дополнительных пошлин, но подчеркнул готовность Евросоюза защищать свои интересы.

    Между тем, участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США.

    В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о завершении переговоров между Индией и Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы на большинство товаров.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    27 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Пожар остановил работу объекта «Нафтогаза» на западе Украины

    «Нафтогаз» остановил работу на объекте после пожара на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара на критическом объекте «Нафтогаза» в западной части Украины были полностью остановлены технологические процессы, компания сообщает о сильном задымлении.

    О повреждении объекта критической инфраструктуры на западе Украины и остановке технологических процессов сообщила компания «Нафтогаз». В заявлении компании отмечается, что пожар начался после попадания на объект, специалисты немедленно прекратили работу оборудования, передает ТАСС.

    Точное расположение пострадавшего объекта не раскрывается. Утром украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Броды Львовской области, после чего местные власти подтвердили повреждение инфраструктурного объекта, но не предоставили дополнительных подробностей.

    Через Броды проходят железнодорожные и автомобильные магистрали, а также соединяются нефтепроводы «Дружба» и «Одесса – Броды». В городской администрации заявили о сильном задымлении и неприятном запахе от сгоревших нефтепродуктов, рекомендовав жителям закрыть окна и ограничить передвижение по улицам.

    В связи с происшествием школы и другие учебные заведения Бродов переведены на дистанционное обучение на 27 и 28 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад критические повреждения остановили работу «Укрнафты». А 8 декабря серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины.

    Ранее «Нафтогаз Украины» ранее закрыл свой филиал в Туркмении по причине оптимизации.

    27 января 2026, 22:04 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии привлекать военных для захватов танкеров

    Хили: Британия ищет обоснования привлекать военных для захватов танкеров

    Tекст: Вера Басилая

    Британия совместно с другими странами изучает юридические основания для дальнейших задержаний танкеров, рассматривает возможность расширения военных операций для борьбы с «теневым» флотом, сообщил министр обороны Британии Джон Хили.

    Британия совместно с другими странами изучает юридические основания для дальнейших задержаний танкеров, передает РИА «Новости».

    Министр обороны Джон Хили заявил, что рассматривает возможность расширения военных операций для борьбы с теневым флотом и обсуждает эту тему с коллегами по кабинету министров. По его словам, в ближайшее время в Британии пройдет встреча стран JEF с участием специалистов в области военного права, на которой планируется оценить юридическую основу действий против судов, связанных с обходом санкций.

    Напомним, ВМС Франции 22 января задержали танкер Grinch в Средиземном море по подозрению в использовании ложного флага. Операция проходила при поддержке Британии и других союзников Парижа. Прокуратура Марселя начала расследование инцидента, а президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил действия военных.

    Ранее Times сообщила, что силы специального назначения Британии проходят подготовку к возможным операциям по перехвату танкеров «теневого флота».

    Также Times сообщала, что власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота».

    Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    Российские эксперты предложили различные меры для защиты морской торговли России от возможных акций пиратства со стороны Британии.

    27 января 2026, 15:10 • Новости дня
    Турецкий источник сообщил о надежде страны на снятие антироссийских санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, которые особенно осложняют торговлю между Турцией и Россией в банковском секторе.

    Турция надеется на скорое снятие антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, что должно облегчить торгово-экономическое взаимодействие между Анкарой и Москвой, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник сообщил, что ограничения в банковских операциях являются ключевым препятствием для двусторонней торговли. По его словам, проблема активно обсуждается на межведомственном уровне и консультации по возникающим трудностям ведутся между российской и турецкой сторонами.

    «Санкции действительно создают препятствия нашей торговле, особенно ограничения в банковских операциях. Эти проблемы обсуждаются Турцией и Россией, и мы рассчитываем, что вопрос санкций найдет свое решение, что благоприятно скажется, в частности, на торговых отношениях Анкары и Москвы», – заявил собеседник агентства.

    Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов отмечал, что консультации между государствами продолжаются. Власти России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению Запада, а западные меры не достигают поставленных целей. В западных странах также признавали неэффективность антироссийских ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 для улучшения отношений с США и доступа к истребителям F-35. Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа объемом 22 млрд кубометров. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что вопрос использования Турцией российских комплексов С-400 будет решен в течение четырех-шести месяцев.

    27 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Нефть подешевела на перспективе роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на перспективе роста поставок

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться: инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке сырья.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 снижалась на 0,69% относительно закрытия – до 64,32 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,64%, до 60,27 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки ожидают роста поставок на фоне новостей от казахстанской «Тенгизшевройл» (ТШО) и американской Chevron, отмечает Bloomberg.

    В пресс-службе компании-оператора ТШО ранее сообщили о возобновлении добычи на месторождении Тенгиз, прерванной после аварии.

    Напомним, на прошлой неделе ТШО приостанавливала добычу на месторождениях Тенгиз и Королевском из-за перебоев с электроэнергией. Позднее  нефтегазовый оператор республики «Казмунайгаз» сообщил, что на Тенгизе ликвидировали возгорание двух трансформаторов турбин на заводе «Тенгизшевройл».

    В то же время компания Chevron Corp. работает над тем, чтобы поставлять больше венесуэльской нефти на и рынок.

    27 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о рекордном росте нищеты в Британии за 30 лет

    В Британии почти 7 млн человек оказались в крайней нищете

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году число британцев, оказавшихся в условиях крайней нищеты, достигло максимального значения за три десятилетия наблюдений.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным доклада Joseph Rowntree Foundation, в 2024 году в Британии насчитывалось 6,8 млн человек, живущих в условиях крайней нищеты. Этот показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1994 года. Фонд определяет крайнюю нищету как уровень доходов, составляющий менее 40% от порога бедности.

    Эксперты фонда отмечают, что средний доход таких семей на 59% ниже официальной черты бедности. Для пары с двумя детьми эта сумма составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. При этом около 1,9 млн человек, или 3% населения, постоянно остаются за этой чертой.

    В докладе подчеркивается, что общий уровень бедности в Британии в последние годы не изменился, оставаясь на уровне 21% населения, однако положение наиболее уязвимых слоев значительно ухудшилось. Миллионы людей сталкиваются с нехваткой средств на продукты и оплату коммунальных услуг и вынуждены брать займы.

    Авторы доклада констатируют отсутствие комплексной государственной политики, способной переломить ситуацию и начать устойчивое снижение бедности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». В крупнейших демократиях мира избиратели ищут новые политические решения на фоне роста стоимости жизни. Меры по обеспечению безопасности принца Гарри во время поездок на родину пересмотрят впервые за шесть лет.

    27 января 2026, 21:24 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с сентября превысила 67 долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли до уровня выше 67 долларов за баррель, обновив максимумы с сентября прошлого года.

    Стоимость нефти Brent впервые с конца сентября 2025 года поднялась выше 67 долларов за баррель, передает ТАСС. На лондонской бирже ICE фьючерсы с поставкой в апреле 2026 года в 20:03 по московскому времени достигли отметки 67,08 доллара за баррель, прибавив 2,27% по сравнению с предыдущими торгами.

    Спустя несколько минут, в 20:08, стоимость Brent немного снизилась, составив 67,06 доллара за баррель, что все равно выше на 2,24%. Одновременно цена американской нефти марки WTI с поставкой в марте 2026 года выросла до 62,03 доллара за баррель, увеличившись на 2,31%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,69%, до 64,32 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 0,64%, до 60,27 доллара за баррель.

    28 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Вулин увидел плохой знак в сроке продажи российской доли NIS

    Вулин связал окончание срока продажи NIS с годовщиной агрессии НАТО в Югославии

    Tекст: Вера Басилая

    Срок продажи российской доли в NIS итекает 24 марта, совпадает с годовщиной начала бомбардировок Югославии, что одержит дурной подтекст и негативный намек, заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    Окончание срока продажи российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) назначено на 24 марта, передает РИА «Новости».

    Эту дату бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин связал с началом агрессии НАТО против Югославии, подчеркнув, что не является сторонником теорий заговора, но считает такой выбор даты дурным знаком.

    «Это плохой подтекст, у него скверный привкус, и содержится послание, которое не вызывает у меня восторга», – отметил Вулин.

    По его мнению, все проблемы вокруг NIS вызваны действиями Соединенных Штатов, а не России. Вулин выразил уверенность, что российская и венгерская стороны смогут достичь соглашения по купле-продаже доли в NIS.

    Ранее Минфин США продлил срок переговоров по продаже контрольного пакета акций NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта.

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал санкции США против NIS осознанной атакой на Сербию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение между «Газпром нефтью» и венгерской MOL по продаже доли в сербской NIS заключено с учетом выгоды России.

    «Газпром» и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    28 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду пошли в рост после выхода оценки запасов сырья в США.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.12 увеличивается на 0,39% относительно закрытия – до 65,85 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,54%, до 62,73 доллара, передает РИА «Новости».

    Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал оценку запасов в США согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 января, уменьшились на 0,25 млн баррелей.

    В среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

    29 января 2026, 07:00 • Новости дня
    Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз (ЕС) освободит газ от ключевых поставщиков, включая США и Катар, от дополнительных проверок в рамках предстоящего запрета на поставки российского топлива, следует из проекта документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось Reuters.

    На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

    «Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», –  передаёт Reuters.

    Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

    «Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

    По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    В этой связи газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется российский экспорт газа.

    29 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне эскалации между США и Ираном

    Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, который является ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,44%

     относительно закрытия – до 68,34 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,66%, до 64,26 доллара, передает РИА «Новости».

    Американский президент накануне написал в соцсети, что американская «армада» направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он добавил, что следующая потенциальная атака США против Ирана будет более разрушительной, чем в июне 2025-года, призвав не допустить такого сценария.

    «Потенциальная угроза нападения привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов», – приводит Teuters комментарий аналитиков Citi. Они уточнили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель.

