IAR анонсировало секретное выступление главы МО Польши в Рамштайне

IAR анонсировало секретное выступление главы МО Польши Косиняк-Камыша в Рамштайне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступит перед союзниками по НАТО с секретной речью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IAR.

Его выступление пройдет в рамках очередной встречи государств, поддерживающих Украину, которая состоится сегодня в немецком Рамштайне.

По информации агентства, главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич специально обратился к польскому министру с просьбой выступить с речью, посвященной вопросам безопасности в регионе.

Текст выступления Косиняка-Камыша будет держаться в секрете, никаких подробностей о содержании речи пока не раскрывается.

