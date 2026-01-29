Песков отверг возможность посредничества Германии в переговорах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Германия не проявляла и не проявляет интереса к посредничеству между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

Он также заявил, что Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев.

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.