Патриарх Кирилл призвал разработать законопроект по запрету склонения к абортам

Tекст: Вера Басилая

Выступая на XIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости разработки федерального закона, криминализирующего склонение к аборту, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает важным двигаться в сторону полного запрета абортов в частных медицинских организациях, поскольку, по его словам, контроль за этическими и правовыми нормами в таких учреждениях невозможен.

В своей речи патриарх отметил, что трагедия абортов заключается в их рутинности и отсутствии прямой медицинской необходимости. По его мнению, аборты часто совершаются как обычная медицинская услуга, что он считает недопустимым.

ВСаранске впервые в России мужчину привлекли к административной ответственности за склонение к аборту и обязали выплатить штраф в пять тыс. рублей.

В Русской православной церкви подготовили проект молебна о вразумлении женщин, желающих сделать аборт.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последний год число женщин, отказавшихся от аборта, увеличилось на 25%.