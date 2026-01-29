Пашинян заявил о планах углубить сотрудничество с Россией по коммуникациям

Tекст: Елизавета Шишкова

Армения намерена углубить взаимодействие с Россией по вопросу разблокировки региональных коммуникаций, передает ТАСС. Об этом на брифинге в Ереване заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, Ереван не только готов, но и желает сотрудничать с российскими коллегами для продвижения решения по открытию транспортных путей.

Пашинян сообщил: «Мы не только готовы, но и хотим взаимодействовать с нашими коллегами из РФ, чтобы по теме разблокировки региональных коммуникаций мы углубили наше сотрудничество. Мы обратились в том числе письменно. Честно говоря, еще не знаю, есть письменный ответ или нет, но в целом позитивные сигналы получаем, надеемся, что процесс ускорится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ждет решения России по этому вопросу.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой, уточнив официальную позицию страны.