Минобороны и Минпромторг запустили сервис для инноваций в ОПК

Tекст: Елизавета Шишкова

Совместный сервис по поиску и внедрению перспективных технологий в интересах обороны и безопасности страны запущен Минобороны и Минпромторгом России при поддержке Государственной информационной системы промышленности, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Работа по отбору заявок будет вестись постоянно, а сервис позволит ускорить прохождение инноваций от идеи до промышленного производства.

Заместитель Министра обороны Василий Осьмаков заявил: «Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе. Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. «Воронка» поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов – наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет».

Проект «Воентех», созданный Минобороны совместно с движением «Народный фронт», курирует сопровождение инициатив. Одна из ключевых задач сервиса – устранение барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками. Процедура участия включает подачу заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного продукта и подтверждение его характеристик.

В дальнейшем цифровое взаимодействие всех участников планируется реализовать на платформе ГИСП. Реализация и апробация проектов будет проходить с участием Департамента инновационной деятельности Минобороны и технополиса «ЭРА», где создадут проектный офис для управления всеми этапами реализации. Участники смогут подобрать необходимые меры поддержки, чтобы эффективно решать поставленные задачи.

Заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Матушанский отметил, что инициатива реализуется согласно поручениям Президента по технологическому развитию отрасли и позволит повысить производительность труда в ОПК, а также обеспечить комплексное сопровождение перспективных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия оборонно-промышленного комплекса России выполнили государственный оборонный заказ в 2025 году, уделяя внимание нуждам спецоперации на Украине.

В сфере оборонно-промышленного комплекса работают около 3,8 млн человек, при этом 800 тыс. сотрудников были трудоустроены за последние три года.