Осужденный гражданин Турции сбежал из тюрьмы в Румынии после смены веры

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Antena 3, Абдулла находился в исправительном учреждении Рахова, где перешел из ислама в православие и стал активно участвовать в церковной жизни: пел в хоре, посещал богослужения, участвовал в спектаклях, передает ТАСС.

В 2022 году его пригласили на встречу с румынским патриархом Даниилом. Позже совместное фото с патриархом было использовано в суде для смягчения режима, благодаря чему Абдулла получил право покидать тюрьму на несколько дней. В начале прошлой недели он вышел из учреждения якобы для визита к семье в пригороде Бухареста Волунтарь и отметил свое прибытие в местном отделе полиции.

Однако в назначенный день назад в тюрьму Абдулла не вернулся. Источники в полиции Бухареста предполагают, что он мог сбежать в Турцию, и сейчас его ищут по международной линии. Министр юстиции Румынии Раду Маринеску заявил о начале проверки в тюрьме Рахова и сообщил о планах закупить 6 тыс. электронных браслетов для контроля заключённых.

Напомним, в 2017 году Абдулла был признан виновным в том, что в 2015 году сбил насмерть полицейского. Следствие установило, что он был пьян за рулём, и квалифицировало его действия как убийство.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что российская сторона выдала турецким правоохранителям гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова, его разыскивал Интерпол по обвинению в убийстве хозяина стамбульской гостиницы, где он работал.