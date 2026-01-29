На Урале экс-полицейский получил 18 лет за диверсию и госизмену

Челябинский областной суд приговорил экс-полицейского к 18 годам за госизмену

Tекст: Вера Басилая

Бывший старший лейтенант полиции запаса из Челябинской области получил 18 лет лишения свободы за совершение диверсии по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости».

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, обвиняемый в сентябре 2024 года вступил в контакт с украинскими спецслужбами, прошёл обучение конспирации и изготовлению зажигательных устройств, после чего совершил диверсию на транспортном объекте.

Оперативники ФСБ задержали мужчину вскоре после совершения преступления. Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 694 тыс. рублей с лишением специального звания.

Суд признал его виновным по статьям 275 (государственная измена) и части 1 статьи 281 (диверсия) УК РФ. Представители пресс-службы добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил жителя Приамурья к четырем годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Жителю Комсомольска-на-Амуре назначили 17 лет колонии строгого режима и штраф 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

Сотрудника одного из контрольно-надзорных органов ФСБ России задержала по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.