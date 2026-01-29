Чемпиона мира по боксу Дэвиса арестовали за домашнее насилие

Чемпиона мира по боксу Дэвиса арестовали по обвинению в домашнем насилии

Tекст: Мария Иванова

Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис был арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

Его задержание произошло спустя две недели после того, как власти США выдали ордер на арест спортсмена. Боксера доставили в участок Майами-Гарденс.

Дэвису предъявлены три обвинения: нанесение побоев, незаконное лишение свободы и попытка похищения. Причиной стало заявление женщины, состоявшей с ним в отношениях, которая утверждает, что в октябре боксер схватил ее за горло и силой вывел на парковку. Позже она смогла убежать к коллегам, а официальные лица заверили, что следствие располагает видеозаписями, подтверждающими ее слова.

Женщина также подала в суд на Дэвиса с требованием компенсации, обвинив его в избиении, из-за чего сорвался бой спортсмена с Джейком Полом. Самому боксеру сейчас 31 год, он пять раз защищал чемпионский титул WBA в весе до 61,23 кг, впервые завоевав его в 2019 году. За карьеру Дэвис побеждал в 30 боях, из них 28 завершались нокаутом, поражений у него нет, есть одна ничья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Нью-Йорке задержали актера Майкла Питта по подозрению в домашнем насилии и сексуальных домогательствах.

Ранее Министерство юстиции США восстановило право актера Мэла Гибсона на владение огнестрельным оружием после скандала, связанного с обвинениями в домашнем насилии.