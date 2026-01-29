«Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

Tекст: Вера Басилая

«Лукойл» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «Лукойла», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

«Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «Лукойла».

Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «Лукойлом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «Лукойла», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла».