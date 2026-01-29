  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    Цены на золото и серебро установили новые рекорды
    29 января 2026, 09:57 • Новости дня

    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    29 января 2026, 08:07 • Новости дня
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Уровень погодной опасности в Москве из-за предстоящего снегопада повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный и местами очень сильный снег, гололедица, а также снежные заносы на дорогах.

    Представитель Гидрометцентра уточнил: «В период с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах метель, уровень опасности – оранжевый». По его словам, этот уровень означает опасные метеоусловия с возможностью возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее в Москве и области из-за надвигающегося снегопада объявляли желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о возможных рисках. В Подмосковье желтый уровень сохранится и будет действовать с ночи 27 января до полудня 29 января.

    Синоптики также отмечают, что уже предстоящей ночью в столице может выпасть до 15 см осадков, а сам снегопад, по прогнозам, продлится примерно двое с половиной суток. Власти и экстренные службы призывают жителей города быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    28 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Приезжий разгромил музей и аквариум в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре российской столицы задержали злоумышленника, который ранним утром проник в учреждение культуры и повредил элементы интерьера, сообщили в Росгвардии.

    Сигнал тревоги поступил ранним утром из охраняемого культурного учреждения на Никитском бульваре, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник в помещение. Им оказался 24-летний гость столицы, он разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей.

    Задержанный заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств случившегося, однако свою вину полностью признал. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции.

    В декабре 2025 года неизвестный проник в храм Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы в городе Кимры в Тверской области и сломал часть имущества.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    27 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    26 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Чибис сообщил об обеспечении светом стратегических предприятий Мурманской области

    Чибис: Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические предприятия и важнейшие объекты Мурманской области продолжают получать электричество, несмотря на последствия аварии с обрушением опор линий электропередачи, заявил губернатор Андрей Чибис.

    Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством, несмотря на продолжающуюся аварийную ситуацию после обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, удалось сохранить электроснабжение в 80% жилых домов, а все ключевые объекты экономики и стратегические предприятия продолжают получать необходимую энергию. Вопросы возможного ущерба для экономики региона будут прорабатываться отдельно.

    Чибис подчеркнул героизм энергетиков, ликвидирующих последствия аварии в условиях сложной тундровой местности и суровой погоды. Он рассказал, что лично посетил место работ и отметил самоотверженность аварийных бригад, которые столкнулись с трудностями доставки грузов и материалов.

    Из-за аварии в Мурманске и Североморске введены ограничения потребления электроэнергии, чтобы направить ресурсы на поддержание тепла и водоснабжения в жилых домах и не допустить их промерзания. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам региональных властей, может занять до недели.

    Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, приведшей к массовым отключениям. Чибис заявил о необходимости увеличения инвестиций в сетевую инфраструктуру и сообщил, что регион уже подписал регуляторное соглашение с компанией «Россети» для расширения финансирования подобных проектов. Вопрос согласования дальнейших инвестиций обсуждается с федеральным правительством.

    В Мурманской области ввели режим ЧС из-за продолжающейся аварии на линиях электроснабжения.

    Котельные Заполярья восстановили работу после аварии на линии электропередачи.

    В Мурманскую область доставили первые новые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения.

    27 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Москвич напал на соседку с ложкой для обуви из-за доставки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пьяный житель столицы с ложкой в руках набросился на пожилую женщину, обвинив ее в создании неудобств из-за постоянных заказов товаров на дом, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел в одной из квартир на Медынской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пожилая женщина пожаловалась росгвардейцам на агрессивного нетрезвого соседа.

    Подозреваемому 53 года, он, по словам пострадавшей, бросился на нее с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом.

    Отмечается, что мужчина напал с женщиной с ложкой для обуви. Он пнул сумку пострадавшей и вернулся домой. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

    Ранее в одном из магазинов Ярославля мужчина атаковал посетительницу с ножницами, он ранил ее, нападавшего задержали очевидцы.

    27 января 2026, 12:18 • Новости дня
    Москвичам пришлось идти пешком на работу из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажиры общественного транспорта в столице массово покинули салоны автобусов и отправились пешком из-за крупного дорожного затора на магистрали.

    На снятых очевидцами кадрах заметно, как вереница автобусов и электробусов выстроилась в длинную очередь, а люди вынуждены продолжать путь самостоятельно, передает телеканал 360.

    «Дублер стоял из-за фур, которые не могли подняться после «Меги» на съезд на МКАД», – рассказала одна из женщин.

    При этом параллельная транспортная артерия функционирует нормально. В местных соцсетях пишут, что на Троицкой линии метрополитена пассажиропоток движется стандартно, скопления граждан не наблюдается.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, этот показатель установил новый суточный рекорд для 27 января. Также такой объем составляет 21% месячной нормы осадков.

    27 января 2026, 11:31 • Новости дня
    Пьяный москвич попытался зарезать жену и сына

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На севере столицы глава семейства в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, нетрезвый мужчина нанес не менее четырех ударов ножом жене и восемь – собственному ребенку. Пострадавших оперативно доставили в больницу, а нападавшего задержали правоохранители.

    Дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Также стало известно, что фигуранту назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

    В декабре в Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, их маленький сын получил травму головы.

    В мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

