Стоимость серебра превысила исторический максимум на торгах Comex

Стоимость фьючерса на серебро на Comex впервые превысила 120 долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив 120 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

Данные торговой площадки показывают, что на 09:20 по московскому времени цена драгоценного металла выросла на 5,84% и достигла 120,17 доллара за тройскую унцию.

К 9.26 по Москве стоимость серебра немного снизилась, установившись на уровне 120,03 доллара за тройскую унцию, что на 5,73% выше по сравнению с предыдущим днем. Эксперты связывают рост цен с повышенным спросом на драгоценные металлы на фоне нестабильности на мировых рынках.

В это же время фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на той же бирже торговались на отметке 5 617,6 доллара за тройскую унцию, что на 5,19% выше предыдущего значения. Повышение цен на оба металла аналитики объясняют стремлением инвесторов уйти в более стабильные активы.

Ранее в четверг биржевые цены на золото и серебро уже обновили исторические рекорды.

Накануне цена золота превысила 5,3 тыс. долларов за унцию впервые в истории.

До этого стоимость мартовского фьючерса на серебро выросла более чем на 15%, впервые превысив 117 долларов за тройскую унцию.