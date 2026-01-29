Ростех сообщил о будущем применении МТУ-90М для прорыва фронта

Ростех сообщил о будущем применении мостоукладчика МТУ-90М для прорыва фронта

Tекст: Мария Иванова

Редкие кадры работы универсального танкового мостоукладчика МТУ-90М были обнародованы концерном УВЗ, передает Ростех.

Эта машина состоит на вооружении инженерных войск и предназначена для оперативного преодоления оврагов, рвов и рек в ходе боевых действий. МТУ-90М также может использоваться в спасательных операциях, что делает ее универсальным инструментом для армии.

Трехсекционный мост длиной 20 метров выполнен из высокопрочной стали и способен выдержать нагрузку до 60 тонн. Его конструкция предусматривает возможность движения как гусеничной, так и колесной техники по щиткам, закрывающим пространство между балками. Это позволяет быстро развернуть переход для любой военной или спасательной техники.

В Ростехе рассказали: «На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно».

Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а защищенность машины соответствует уровню танка Т-90. Экипаж может навести мост, не покидая кабины, а боевое отделение полностью герметично и оснащено средствами защиты от радиоактивного и химического заражения. Эти характеристики делают МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем.

Напомним, накануне Ростех поставил в войска новые комплексы РЭБ «Зубр» для защиты от дронов.

Ранее в России создали специальные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.