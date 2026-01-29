Минтранс: Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

Чибис сообщил об обеспечении светом стратегических предприятий Мурманской области
Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством, несмотря на продолжающуюся аварийную ситуацию после обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».
По его словам, удалось сохранить электроснабжение в 80% жилых домов, а все ключевые объекты экономики и стратегические предприятия продолжают получать необходимую энергию. Вопросы возможного ущерба для экономики региона будут прорабатываться отдельно.
Чибис подчеркнул героизм энергетиков, ликвидирующих последствия аварии в условиях сложной тундровой местности и суровой погоды. Он рассказал, что лично посетил место работ и отметил самоотверженность аварийных бригад, которые столкнулись с трудностями доставки грузов и материалов.
Из-за аварии в Мурманске и Североморске введены ограничения потребления электроэнергии, чтобы направить ресурсы на поддержание тепла и водоснабжения в жилых домах и не допустить их промерзания. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам региональных властей, может занять до недели.
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, приведшей к массовым отключениям. Чибис заявил о необходимости увеличения инвестиций в сетевую инфраструктуру и сообщил, что регион уже подписал регуляторное соглашение с компанией «Россети» для расширения финансирования подобных проектов. Вопрос согласования дальнейших инвестиций обсуждается с федеральным правительством.
