В России зафиксировали масштабное снижение уровня преступности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Число зарегистрированных правонарушений в минувшем году сократилось на 7,3%, указала Волк в своем Telegram-канале.

Количество деяний против личности уменьшилось на 9,2%, при этом число убийств и покушений упало на 11,8%. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 14,8%.

Заметно снизилась статистика по имущественным преступлениям: разбоев стало меньше на 11,2%, а грабежей – на 18,3%. Число краж сократилось на 9,3%, причем количество квартирных краж упало сразу на 27,1%. Автомобильных краж и угонов также стало значительно меньше.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил позитивные изменения в цифровой среде. «Впервые за последние годы в России сократилось количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий», – заявил глава ведомства.

В этой категории зарегистрировано снижение на 11,8% по сравнению с 2024 годом.

На улицах и в парках уровень безопасности вырос: там зарегистрировано на 15,1% меньше инцидентов. Пьяная преступность сократилась на 19,2%, а из незаконного оборота полицейские изъяли 27,5 тонны наркотических веществ.

Ситуация на дорогах также улучшилась: число аварий с пострадавшими снизилось на 3,1%. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 6,1%, а число погибших в таких происшествиях людей уменьшилось на 10,8%.

Ранее в МВД сообщили, что мужчины-водители чаще участвуют в авариях с тяжкими последствиями, чем женщины, это происходит из-за склонности к рискованному вождению и большему времени за рулем.