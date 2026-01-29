Роскосмос рассказал о перегрузках космонавтов при спуске с МКС

Роскосмос сообщил о перегрузках 8g при баллистическом спуске с МКС

Tекст: Мария Иванова

Космонавты, возвращающиеся с Международной космической станции, испытывают перегрузки, которые ощущаются как увеличение веса их тела в восемь раз, передает Роскосмос/

Во время спуска с МКС, особенно при баллистической траектории, перегрузка может достигать 8g.

По словам специалистов, важна не только величина перегрузок, но и их направление: оно может быть поперечным – от груди к спине, либо продольным – от головы к тазу. Для проверки устойчивости космонавтов к подобным нагрузкам проводят специальные обследования с использованием центрифуги.

Так, при вращениях по направлению грудь-спина космонавты выдерживают перегрузку 4g в течение одной минуты и 8g – 30 секунд. При нагрузках по направлению голова-таз испытания проходят с перегрузками 3g и 5g по полминуты на каждую.

Общее время обследования составляет 60 минут, что позволяет оценить готовность и физическую устойчивость членов экипажа к реальным условиям возвращения на Землю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот миссии Crew–11 Майк Финке отметил важность наличия аппарата УЗИ на борту космических кораблей.

В середине января экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС досрочно из-за медицинского инцидента с одним из астронавтов.

Между тем в НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после космических полетов.