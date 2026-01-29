  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    29 января 2026, 09:01 • Новости дня

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Уровень погодной опасности в Москве из-за предстоящего снегопада повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный и местами очень сильный снег, гололедица, а также снежные заносы на дорогах.

    Представитель Гидрометцентра уточнил: «В период с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах метель, уровень опасности – оранжевый». По его словам, этот уровень означает опасные метеоусловия с возможностью возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее в Москве и области из-за надвигающегося снегопада объявляли желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о возможных рисках. В Подмосковье желтый уровень сохранится и будет действовать с ночи 27 января до полудня 29 января.

    Синоптики также отмечают, что уже предстоящей ночью в столице может выпасть до 15 см осадков, а сам снегопад, по прогнозам, продлится примерно двое с половиной суток. Власти и экстренные службы призывают жителей города быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    27 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    26 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Чибис сообщил об обеспечении светом стратегических предприятий Мурманской области

    Чибис: Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические предприятия и важнейшие объекты Мурманской области продолжают получать электричество, несмотря на последствия аварии с обрушением опор линий электропередачи, заявил губернатор Андрей Чибис.

    Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством, несмотря на продолжающуюся аварийную ситуацию после обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, удалось сохранить электроснабжение в 80% жилых домов, а все ключевые объекты экономики и стратегические предприятия продолжают получать необходимую энергию. Вопросы возможного ущерба для экономики региона будут прорабатываться отдельно.

    Чибис подчеркнул героизм энергетиков, ликвидирующих последствия аварии в условиях сложной тундровой местности и суровой погоды. Он рассказал, что лично посетил место работ и отметил самоотверженность аварийных бригад, которые столкнулись с трудностями доставки грузов и материалов.

    Из-за аварии в Мурманске и Североморске введены ограничения потребления электроэнергии, чтобы направить ресурсы на поддержание тепла и водоснабжения в жилых домах и не допустить их промерзания. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам региональных властей, может занять до недели.

    Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, приведшей к массовым отключениям. Чибис заявил о необходимости увеличения инвестиций в сетевую инфраструктуру и сообщил, что регион уже подписал регуляторное соглашение с компанией «Россети» для расширения финансирования подобных проектов. Вопрос согласования дальнейших инвестиций обсуждается с федеральным правительством.

    В Мурманской области ввели режим ЧС из-за продолжающейся аварии на линиях электроснабжения.

    Котельные Заполярья восстановили работу после аварии на линии электропередачи.

    В Мурманскую область доставили первые новые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    27 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом суточном рекорде осадков в Москве

    Синоптик Леус сообщил о рекордных снегопадах и сугробах в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В течение одной ночи в Москве выпало 11 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для 27 января и составило 21% месячной нормы, сообщил синоптик Михаил Леус

    В Москве за ночь на вторник установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, что составляет около 21% от месячной нормы января. Это превышает прежний рекорд для 27 января, установленный в 1995 году, когда выпало 10,6 мм.

    Как отметил синоптик Михаил Леус, «точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, так как снегопады в течение дня продолжаются». На других метеостанциях мегаполиса также зафиксированы высокие показатели: от 11 мм на Балчуге до 12 мм в Тушино. Снежный покров в Москве за минувшие сутки вырос на 11 см и достиг 41 см высоты по данным ВДНХ.

    В Подмосковье максимальное количество осадков отмечено в Шереметьево, Клину и Ново-Иерусалиме – по 16 мм. В Новой Москве в Михайловском высота сугробов достигла 50 см – это самый высокий показатель по региону. В ряде других областей ЦФО высота сугробов местами доходит до 56 см.

    Рекорды фиксируют и в других городах: в Переславле-Залесском (Ярославская область) за ночь выпало 12 мм осадков – это превышает предыдущий рекорд, державшийся с 1983 года.

    Синоптики отмечают, что снегопады продолжаются, и метеорологам, вероятно, вскоре придётся обновлять данные о погодных рекордах.

    Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Снегопад повлиял на резкий рост цен на такси. В аэропорту Шереметьево ограничивали прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

    27 января 2026, 06:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали сильный снегопад во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы, гололедица и температура до минус 6 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве во вторник, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 6 до минус 4 градусов, а в ночь на среду может понизиться до минус 8 градусов. Отмечается, что ветер будет южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

    Атмосферное давление в течение суток будет держаться на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха днем опустится до минус 9 – минус 4 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 11 градусов.

    Синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы, призывая водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    27 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры

    ИКИ РАН предупредил о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Небольшое увеличение геомагнитной активности прогнозируется на ближайшие сутки из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки может измениться из-за влияния корональной дыры на Солнце, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пока специалисты фиксируют спокойную ситуацию, однако ожидают умеренный рост геомагнитных индексов. Скорость и плотность солнечного ветра остаются на среднем уровне.

    За прошедшие сутки интенсивных полярных сияний не наблюдалось, и в ближайшее время их появления также не прогнозируется. Вспышечная активность Солнца была умеренной: специалисты насчитали семь вспышек слабого уровня C, а индекс активности составил 5,2 из 10.

    Эксперты отмечают, что повышенная интенсивность рентгеновского излучения связана с крупными активными областями, которые уходят за видимый край светила. По их словам, ожидается умеренный рост геомагнитных индексов из-за влияния небольшой корональной дыры, однако существенных изменений в течение суток не ожидается. На масштабе двух-трех дней возможен дальнейший рост солнечной активности.

    Напомним, ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    27 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Врач предупредила о вреде тонального крема и пудры в холода

    Врач Зейналова призвала не использовать тональный крем и пудру в холода

    Tекст: Вера Басилая

    Макияж с плотными тональными средствами может усилить сухость и раздражение кожи из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещениях, рассказала врач-дерматолог, врач-миколог Александра Зейналова.

    Дерматолог Александра Зейналова рассказала, что использование тонального крема и пудры в морозную погоду может нанести вред коже, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, зимой активность сальных желез снижается, гидролипидный барьер становится уязвимым, а кожа сталкивается с сухостью и шелушением из-за потери влаги и ухудшения кровообращения.

    Зейналова пояснила, что матовые и стойкие тональные кремы содержат спирты и абсорбенты, которые дополнительно высушивают кожу на морозе, а плотные текстуры препятствуют естественному увлажнению. Пудра, по ее словам, также может усилить охлаждение и пересушить кожу, особенно если наносится поверх плотного макияжа.

    Врач предупредила, что постоянное нанесение макияжа зимой может привести к раздражению, покраснению, обострению розацеа и воспалениям из-за нарушения защитных функций кожи. Она рекомендовала использовать увлажняющие средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами, а также выбирать BB- и CC-кремы с питательными компонентами вместо матирующих текстур.

    От пудры зимой Зейналова советует отказаться или использовать ее минимально, предпочитая рассыпчатые минеральные варианты без талька, а макияж снимать мягкими средствами без спирта. Для восстановления кожи она рекомендует увлажняющие и питательные маски раз в неделю. По словам врача, в холодное время года лучше отказаться от чрезмерного макияжа в пользу защиты и ухода.

    Ранее врач рассказала, что резкое похолодание может привести к спазму сосудов, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

    27 января 2026, 09:11 • Новости дня
    В Шереметьево ограничили прием рейсов из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильная метель вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево, сообщили в воздушной гавани, саму Москву сковали серьезные дорожные заторы.

    Воздушная гавань перестала принимать самолеты с 09.00 до 12.00 мск из-за сложных метеоусловий, передает ТАСС со ссылкой на сам аэропорт.

    Авиаперевозчики вынуждены оперативно корректировать расписание рейсов.

    Ситуация на дорогах осложнилась до восьми баллов, движение затруднено на центральных улицах, набережных и вылетных магистралях. В ЦОДД уточнили, что заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе, Третьем транспортном кольце и МКАД. Причиной транспортного коллапса стал непрекращающийся снегопад, накрывший столичный регион.

    Ранее сообщалось, что в столице с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого.

    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

