Лидеры трех партий в Нидерландах одобрили коалиционное соглашение

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет NU.nl, финальные детали документа будут согласованы на встрече лидеров партий 29 января, а уже 30 января они представят программу будущего кабмина, рассчитанную на четыре года, передает ТАСС.

Первыми поддержку соглашению выразили леволиберальные депутаты, затем к ним присоединились представители НПСД. Фракция христианских демократов согласовала текст немного позже, предложив ряд уточняющих формулировок, которые, по данным NU.nl, не затрагивают принципиальных вопросов. Сам текст соглашения пока не опубликован, однако известно, что он получил название «За работу!» (Aan de slag!).

Лидер «Демократов-66» Роб Йеттен подчеркнул, что новый кабинет не планирует увеличивать государственный долг и намерен придерживаться бюджетных правил Евросоюза. Это может привести к сокращениям расходов, в первую очередь на здравоохранение – подобные меры отражены в предвыборных программах всех трех партий.

Глава НПСД Дилан Йешильгёз-Зегериус сообщила, что в программе нового правительства предусмотрены меры по укреплению экономики, существенные инвестиции в оборону и безопасность, сокращение госаппарата и ужесточение политики предоставления убежища.

По итогам досрочных выборов 29 октября «Демократы-66» и крайне правая Партия свободы получили по 26 мандатов, однако леволибералы обошли конкурентов по количеству голосов. В результате, три партии коалиции располагают 66 из 150 мест в парламенте, что вынудит будущий кабинет искать поддержку оппозиции для принятия законопроектов.

Накануне Politico сообщило, что три ведущие нидерландские партии после продолжительных переговоров договорились создать миноритарную коалицию во главе с 38-летним Робом Йеттеном.