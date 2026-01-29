Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

