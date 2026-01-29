  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    29 января 2026, 08:35 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    27 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запуск модернизированной облегченной ракеты «Ангара-1.2» планируется проводить после 2035 года, заявил замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

    Модернизированная ракета получит наименование «Ангара-1.2М», первый пуск будет возможен после 2035 года, его планируется провести с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Баранова.

    Массу полезной нагрузки для вывода на орбиту у ракеты-носителя определят по результатам проектирования. Базовая «Ангара-1.2» способна вывести на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.

    Ранее ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк.

    26 января 2026, 10:16 • Новости дня
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году
    @ SpaceX

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году спутники Starlink выполнили около 300 тыс. маневров для предотвращения столкновений на орбите, что на 50% больше, чем годом ранее.

    Группировка спутников Starlink компании SpaceX за 2025 год выполнила около 300 тыс. маневров для предотвращения столкновений на орбите, сообщает New Scientist.

    В последнем отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (FCC), говорится, что только с июня по ноябрь было совершено примерно 149 тыс. таких маневров, а за весь год – около 300 тысяч, что на 50% больше, чем годом ранее.

    Эксперты отмечают беспрецедентный рост числа подобных операций: если раньше «обычный» спутник выполнял всего несколько маневров в год, то теперь каждый Starlink совершает до 40 подобных действий ежегодно. По словам Хью Льюиса из Бирмингемского университета, ежегодное количество маневров может вырасти до одного миллиона уже к 2027 году, учитывая развитие других мегагруппировок в США и Китае.

    В отчете SpaceX впервые упомянула о повторяющихся близких сближениях с китайским спутником Honghu-2, который за год приблизился к Starlink более тысячи раз – вероятно, из-за схожих орбит. Саманта Лоулер из Университета Реджайны заявила: «Это подчеркивает, что SpaceX фактически заняла эту орбиту», ведь большинство их спутников летает на высоте от 340 до 570 км.

    В декабре один из спутников Starlink взорвался, рассыпав на орбите десятки обломков. Причиной SpaceX назвала «подозрение на аппаратную неисправность» и заверила, что проблемные компоненты будут исключены из новых моделей.

    Несмотря на автоматические системы предотвращения столкновений, в 2025 году был инцидент с японским аппаратом Astroscale, который, по версии SpaceX, выполнил несанкционированный маневр и потенциально повысил риск аварии. Однако в Astroscale настаивают, что предупреждали о маневре заранее и действовали согласно японским правилам.

    Специалисты подчеркивают: «Они делают все эти маневры практически идеально. Но если случится ошибка – последствия могут быть катастрофическими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испытательный запуск Starship завершился взрывом 14 октября прошлого года.

    SpaceX потеряла прототип Starship во время тестового запуска 7 марта прошлого года.

    Ранее в Сети появилось видео с падением обломков Starship SpaceX.


    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Названа скорость движения разработанных в России луноходов с грузом

    Tекст: Мария Иванова

    Российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Разработанные в России луноходы смогут перевозить модули Международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час, сообщил вице-президент Петербургского отделения Российской академии космонавтики Михаил Маленков на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    Маленков отметил: «Если мы перевозим модули со скоростью 400 метров в час, мощность тяговых электродвигателей 340 Ватт. Чтобы сравнить с луноходом – мощность колеса восьмиколесного лунохода 40 Ватт». В случае, если луноходы перемещаются пустыми, их скорость достигнет километра в час, передает РИА «Новости».

    Такие машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн. Для посадки модули будут размещаться на ровной поверхности, а затем транспортироваться к научной базе в интересующем ученых месте.

    Кроме того, предложено использовать интеллектуальные мобильные платформы – самоходные шасси с системой локальной навигации и автоматическими стыковочными устройствами. Луноходы будут способны поворачивать все четыре колеса для движения боком и разворачиваться на месте.

    По предварительным данным, международная лунная исследовательская станция планируется к созданию к 2035 году. Соглашение между Россией и Китаем о совместном строительстве станции было подписано в ноябре 2022 года и ратифицировано президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Уровень погодной опасности в Москве из-за предстоящего снегопада повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный и местами очень сильный снег, гололедица, а также снежные заносы на дорогах.

    Представитель Гидрометцентра уточнил: «В период с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах метель, уровень опасности – оранжевый». По его словам, этот уровень означает опасные метеоусловия с возможностью возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее в Москве и области из-за надвигающегося снегопада объявляли желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о возможных рисках. В Подмосковье желтый уровень сохранится и будет действовать с ночи 27 января до полудня 29 января.

    Синоптики также отмечают, что уже предстоящей ночью в столице может выпасть до 15 см осадков, а сам снегопад, по прогнозам, продлится примерно двое с половиной суток. Власти и экстренные службы призывают жителей города быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    27 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    27 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Баканов сообщил о предотвращении ошибки в орбите РОС благодаря спутнику «Бион-М»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запуск спутника «Бион-М» № 2 позволил не допустить ошибку в выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026.

    Баканов сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 позволил избежать ошибки при выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции, передает ТАСС.

    По его словам, аппарат был выведен на полярную орбиту с Байконура 20 августа, а приземлился в Оренбургской области 19 сентября.

    Эксперимент проводился для анализа возможности запуска РОС на полярную орбиту. Баканов отметил: «Выяснилось, что радиационная нагрузка на полярной орбите превышает ту, на которой сейчас находится Международная космическая станция. Благодаря этому эксперименту мы смогли сделать выводы и не допустить ошибку в том наклонении орбиты, которую мы выбираем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС.

    Роскосмос утвердил развертывание Российской орбитальной станции на российском сегменте МКС.

    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС.

    26 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Чибис сообщил об обеспечении светом стратегических предприятий Мурманской области

    Чибис: Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические предприятия и важнейшие объекты Мурманской области продолжают получать электричество, несмотря на последствия аварии с обрушением опор линий электропередачи, заявил губернатор Андрей Чибис.

    Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством, несмотря на продолжающуюся аварийную ситуацию после обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, удалось сохранить электроснабжение в 80% жилых домов, а все ключевые объекты экономики и стратегические предприятия продолжают получать необходимую энергию. Вопросы возможного ущерба для экономики региона будут прорабатываться отдельно.

    Чибис подчеркнул героизм энергетиков, ликвидирующих последствия аварии в условиях сложной тундровой местности и суровой погоды. Он рассказал, что лично посетил место работ и отметил самоотверженность аварийных бригад, которые столкнулись с трудностями доставки грузов и материалов.

    Из-за аварии в Мурманске и Североморске введены ограничения потребления электроэнергии, чтобы направить ресурсы на поддержание тепла и водоснабжения в жилых домах и не допустить их промерзания. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам региональных властей, может занять до недели.

    Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, приведшей к массовым отключениям. Чибис заявил о необходимости увеличения инвестиций в сетевую инфраструктуру и сообщил, что регион уже подписал регуляторное соглашение с компанией «Россети» для расширения финансирования подобных проектов. Вопрос согласования дальнейших инвестиций обсуждается с федеральным правительством.

    В Мурманской области ввели режим ЧС из-за продолжающейся аварии на линиях электроснабжения.

    Котельные Заполярья восстановили работу после аварии на линии электропередачи.

    В Мурманскую область доставили первые новые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения.

    27 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Баканов сообщил о сокращении массы двигателей ракеты «Ангара»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масса двигателей ракеты «Ангара» стала меньше на 15%, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO.

    Баканов заявил на форуме AMTEXPO, что масса двигателей экологичной ракеты «Ангара» была снижена на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий, передает ТАСС.

    По его словам, почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.

    Баканов также отметил, что Курчатовский институт разработал специальный молибденовый сплав, упрочненный керамикой из карбида титана, который выдерживает температуры свыше 1 тыс. градусов Цельсия и способен работать до 10 лет. Он подчеркнул: «У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект «Космический атом» – это создание буксира-движка для дальнего космоса».

    Глава Роскосмоса уточнил, что основная часть нового двигателя для дальнего космоса будет изготавливаться с применением 3D-печати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты «Ангара-1.2М» планируют после 2035 года.

    Денис Мантуров заявил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в ближайшее время.

    Стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию на космодроме Восточный.

    27 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Россия объявила о планах запустить «Луну-30» с двумя луноходами в 2036 году

    Глава НПО Лавочкина Марфин анонсировал запуск «Луны-30» в 2036 году

    Tекст: Мария Иванова

    Российская автоматическая станция «Луна-30», на борту которой разместят два средних лунохода, должна отправиться к спутнику Земли в 2036 году, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин.

    Россия планирует осуществить запуск станции «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году, сообщил генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что на борту станции будут размещены два средних лунохода.

    Согласно представленной Марфиным презентации, в ближайшие годы запланировано несколько важных этапов в рамках российской лунной программы. В частности, полет орбитального аппарата «Луна-26» намечен на 2028 год, а миссии по посадке двух аппаратов «Луна-27» на Южном и Северном полюсах Луны должны пройти в 2029 и 2030 годах соответственно.

    Кроме того, запуск орбитальной станции «Луна-29» запланирован на 2032 год, а миссия по доставке лунного грунта «Луна-28» – на 2034 год. Эти проекты, по словам руководителя НПО Лавочкина, призваны существенно расширить российские исследования лунной поверхности и подготовить почву для последующих экспедиций.

    Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запустить лунную электростанцию к 2036 году.

    Госкорпорация «Роскосмос» определила участок для размещения будущей лунной базы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

