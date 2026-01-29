Патрушев заявил о перспективах партнерства России и Омана в морской сфере

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Патрушева, две страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию, передает ТАСС.

«Моря и океаны объединяют народы, открывают новые горизонты для торговли, науки и культурного обмена. Россия с ее богатым морским наследием и Оман с его стратегическим положением на перекрестке морских путей имеют огромный потенциал для углубления партнерства», – подчеркнул Патрушев. Он выразил уверенность, что сотрудничество в морской сфере будет выстраиваться столь же конструктивно, как и ранее.

Проведенные переговоры и консультации затронули вопросы стратегической стабильности в Мировом океане, военно-морское и гражданское сотрудничество, взаимодействие в области судостроения, морской науки, технологий и рыболовства. По итогам встреч Патрушев отметил, что новая совместная работа позволит сохранить мир и стабильность в Индийском океане, а также увеличить его экономический, научный и гуманитарный потенциал.

В Маскате Патрушев встретился с главой Султанской канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, командующим ВМС Султаната Оман Сейфом Аль-Рахби и представителями министерств, отвечающих за разные направления морской деятельности. Также глава Морколлегии посетил морской порт Маската и Центр морской безопасности, выразив заинтересованность в совместной работе по вопросам безопасности на море и климатическим изменениям.

Морской порт Султан Кабус служит не только для приема круизных лайнеров и торжественных приемов иностранных кораблей, но и как база Султанской яхтенной эскадры. Центр морской безопасности занимается управлением операциями по обеспечению безопасности в морской зоне Омана, защитой портов и побережий, а также исследованием климатических изменений.

Накануне Патрушев посетил фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в порту Маската во время своего визита в Оман для проведения консультаций по морскому взаимодействию.