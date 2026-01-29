  • Новость часаЗа ночь над Россией поразили девять украинских БПЛА
    29 января 2026, 07:24 • Новости дня

    Борьбу за победу в Лиге чемпионов продолжат 24 клуба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам восьми туров общего этапа Лиги чемпионов определились команды, которые сыграют в 1/8 финала и стыковых матчах главного еврокубка.

    В общем этапе турнира принимали участие 36 коллективов, но только восемь лучших вышли в 1/8 финала напрямую, передает ТАСС.

    Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сразятся в стыковом раунде за право продолжить участие в соревнованиях.

    Места в 1/8 финала обеспечили себе английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити». Также в эту стадию пробились немецкая «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг».

    В стыковых матчах выступят испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Интер», «Ювентус» и «Аталанта», французские ПСЖ и «Монако». Борьбу также продолжат немецкие «Байер» и «Боруссия», английский «Ньюкасл» и ряд других команд.

    Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 30 января, а первые встречи пройдут 17 и 18 февраля. Российские команды не участвуют в розыгрыше из-за отстранения от еврокубков в связи с ситуацией на Украине.

    Ранее сообщалось, что в матче за Суперкубок Франции футболисты ПСЖ одержали победу над соперниками из «Марселя», выиграв серию пенальти.

    28 января 2026, 14:04 • Новости дня
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали участников организованной группы из числа менеджеров ОАО «РЖД» и коммерсантов, наладивших систему поборов за фиктивные рейтинги надежности грузовых вагонов, сообщил Следственный комитет России.

    Следственные органы возбудили уголовное дело против должностных лиц центральной дирекции инфраструктуры РЖД и их сообщников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.

    По версии следствия, с июня 2020 года злоумышленники систематически получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий. За вознаграждение чиновники обеспечивали компаниям высокие места в рейтингах безотказной работы и скрывали факты некачественного ремонта.

    Организаторы привлекли посредников для сбора средств из более чем 40 регионов страны. Общая сумма взяток составила не менее 19 млн рублей, а к деятельности группы причастны не менее 52 человек.

    Силовики провели обыски в Москве, Петербурге и других крупных городах, ряд подозреваемых уже задержан. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД на транспорте.

    В 2024 году полицейские задержали более 40 членов ОПГ, занимавшейся незаконным присвоением квартир в Москве.

    28 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко

    Суд в Сочи заключил под стражу детей депутата Милану и Эльдара Дорошенко

    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд в Сочи избрал арест в качестве меры пресечения для детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, решения уже обжалованы.

    Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Миланы и Эльдара Дорошенко, сообщает ТАСС. Решения были обжалованы, материалы 28 января переданы на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Обвинения в отношении детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко пока не раскрываются в интересах следствия.

    ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает, что арестованы именно дети депутата. Следствие считает, что Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки и коррупционном доходе в размере 2,8 млрд рублей. По делу также проходят депутат Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц, которых подозревают в участии в незаконных схемах.

    Вороновский, по версии Генпрокуратуры, распределял государственные заказы на транспортные работы без проведения конкурсов, требуя взятки за доступ к контрактам. Он также организовывал победу нужных фирм на аукционах с завышенной стоимостью работ и занимался их последующим обогащением. Дорошенко и Карпенко, по данным ведомства, возглавляли ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры.


    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила особое внимание на проблемы «Почты России», особенно остро стоящие в сельских отделениях.

    Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что ситуация достигла такого уровня, что «нельзя эту ситуацию дальше отпускать», иначе сотрудники вскоре начнут массово увольняться, передает ТАСС.

    Матвиенко в своей речи отметила, что зарплаты сотрудников остаются низкими, а условия труда неудовлетворительны, особенно в отделениях на селе и в малых городах. Она подчеркнула: «Сколько можно жевать эту тему? <…> Ну так нельзя, ну невозможно. <…> Иначе скоро все там разбегутся».

    Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов рассказал о существовании системных проблем в работе «Почты России», которые требуют безотлагательных решений. Матвиенко также сообщила, что обратилась к вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву с просьбой заняться этим вопросом.

    В декабре сообщалось, что за последние 11 месяцев текучесть кадров в «Почте России» составила 32,9%, это один из самых низких показателей в отрасли.

    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    28 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области, оказался участником столкновений на Майдане и фигурантом уголовных дел в России, пишут украинские СМИ.

    Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

    Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

    Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

    Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.

    28 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов

    Токаев поручил усилить контроль за операциями коммерческих банков

    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов
    @ Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков, передает РИА «Новости».

    Президент Казахстана заявил: «Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков».

    Он подчеркнул, что недавно получил доклад от главы агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. По словам Токаева, подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.

    Президент также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.

    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    28 января 2026, 10:48 • Новости дня
    В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России
    В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный Тбилиси предложил президенту Молдавии Майе Санду, которая заявила в ПАСЕ о «возвращении Грузии на российскую орбиту», испытать на собственной стране военную мощь России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый зампред комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил в среду, что «если Санду не считает опасным войти в военное противостояние с Россией, то свободно может сделать это в собственной стране своей армией».

    «И потом мы посмотрим, чем это завершится», – сказал парламентарий.

    Тенгиз Шарманашвили заявил о том, что президент Молдавии «использует всевозможные трибуны против Грузии, тогда как в ее собственной стране ситуация катастрофическая».

    «Экономика Молдави, коррупция в этой стране – все рейтинги показывают плачевное положение», - отметил этот депутат от правящей «Грузинской мечты».

    «Мы видим, какие сегодня потери несет Украина. На этом фоне допускать военные авантюры против России – это такой уровень объективности, который даже невозможно описать», – заявил первый заместитель председателя профильного комитета парламента Грузии.

    Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал заявление Санду «постыдным».

    28 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Названа причина авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

    WP: Маршрут вертолета стал причиной авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой причиной катастрофы пассажирского вертолёта в США, в результате которой погибли российские фигуристы, стал неверно составленный маршрут, пишет The Washington Post.

    По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, слова которой приводит WP, «этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть», передает RT. Хоменди подчеркнула, что трагедии можно было избежать.

    В январе прошлого года пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Сообщалось, что на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    28 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщил, что планирует обновить традиции вуза и лично набрать собственный актерский курс.

    Богомолов в большом интервью «Известиям» прокомментировал критику в свой адрес и рассказал о первых шагах на новой должности.

    Он отметил, что уже провел встречи с коллективом, обсудил планы развития с преподавателями, включая создание новых региональных проектов и набор собственного актерского курса. Богомолов подчеркнул: «Все эти разговоры превращают Школу-студию в некую закрытую секту», отметив, что считает такие дискуссии абсурдными и мешающими развитию.

    Он признал, что новая роль – это огромная ответственность: он не может подвести ни министерство, ни своих учителей, ни русский театр в целом. Он рассказал, что его встречали без негатива, а большинство сложностей, по его мнению, возникают вне коллектива – из-за ревности и амбиций. Богомолов также отметил, что не сторонник эпистолярного жанра и предпочитает действия: «Надо, господа, дело делать!»

    Говоря о проблемах театрального образования, Богомолов раскритиковал низкий уровень выпускников многих курсов и недостаточную профессиональную подготовку. Он подчеркнул, что современные артисты часто не владеют базовой техникой, плохо знают литературу и историю, не поют, не танцуют и не говорят по-французски. По его мнению, артисты должны быть эталоном для зрителя, а образовательные стандарты – гораздо более требовательными.

    Режиссер заявил, что намерен сам вести актерский курс и развивать экспериментальные режиссерские мастерские. Богомолов считает, что современные студенты часто не готовы к трудностям, и важно вернуть требовательность и бескомпромиссность в педагогическую среду. Он отметил, что для успеха нужен не только талант, но и сильный характер, который формируется в условиях строгой дисциплины и фанатичной преданности профессии.

    Богомолов также прокомментировал свое отношение к провокации в искусстве, заявив, что сегодня важнее психологические истории о людях, а театр аттракционов и эпатажа – это «пыльное дело». Он напомнил о своем манифесте пятилетней давности с критикой западной идеологии и подчеркнул: «Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы. Потому что мы защищаем не только нашу страну, но и те ценности, которые лежат в основе человеческого существования».

    В завершение интервью Богомолов выразил уверенность, что у русской культуры и страны «всё будет хорошо», если сохранять требовательность к себе и своему делу, и добавил, что образовательный процесс – основа формирования не только артистов, но и ответственных граждан.

    Накануне актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

    Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    28 января 2026, 12:09 • Новости дня
    СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование резонансного убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

    СК вернулся к расследованию уголовного дела в отношении девушек, обвиняемых в убийстве родителя, сказал Паршин ТАСС.

    Защита, по его словам, собирается добиваться полного прекращения преследования.

    Пока сторона защиты и следствие не получили на руки финальный текст решения Московского горсуда в отношении самого Хачатуряна, осужденного за насилие над своими детьми.

    Юрист уточнил, что после получения вердикта по покойному отцу защита подаст ходатайство о закрытии дела из-за действий в состоянии необходимой обороны. Самим сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и прессой.

    Напомним, суд признал доказанной вину Хачатуряна в насилии над дочерями и прекратил уголовное дело против него. Родные осужденного посмертно Хачатуряна заявили о намерении обжаловать решение суда.

    Сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза подтвердила, что убийство отца произошло из-за длительного жестокого обращения с дочерями, вызвавшего у них стрессовое расстройство и страх.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    28 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Суд Амстердама снял украинский арест с активов Газпрома в Нидерландах
    Суд Амстердама снял украинский арест с активов Газпрома в Нидерландах
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционный суд Амстердама признал злоупотребление украинской фирмой «Автодоркомплект» и отменил арест на активы, связанные с Газпромом.

    Апелляционный суд Амстердама снял обеспечительные меры с активов компаний, связанных с Газпромом, пишет ТАСС. Суд признал, что украинская фирма «Автодоркомплект» злоупотребила правом, когда обратилась с иском, и ввела суд в заблуждение, не предоставив полную информацию о ранее вынесенных решениях украинских и нидерландских судов.

    В частности компания не раскрыла, что аналогичные требования уже были отклонены в Нидерландах из-за применения иммунитета РФ к структурам Газпрома.

    В решении суда говорится, что ходатайство об аресте было попыткой обойти юрисдикционный иммунитет России, а аресты нанесли несоразмерный ущерб ответчикам, включая блокировку сделки по продаже доли Gazprom International в Wintershall. Это могло привести к ликвидации компании и потере рабочих мест. При этом «Автодоркомплект», находящийся в банкротстве, не способен компенсировать возможный ущерб.

    Суд отменил решение первой инстанции, распорядился снять все аресты и обязал «Автодоркомплект» возместить судебные расходы Gazprom International и связанных с ним компаний. Решение подлежит немедленному исполнению. Арест активов был наложен летом 2025 года на сумму около 660 млн евро. Первая инстанция сочла, что иммунитет РФ не распространяется на эти активы, однако апелляция это решение отменила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Гааге в июле 2025 года отозвал ордер на арест активов Газпрома в Нидерландах. А в июне окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов Газпрома на сумму примерно 85 млн евро.

    При этом в декабре окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V., который принадлежит Газпрому.

    28 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    @ @jspringis/via REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в России) вместе с детьми оказался среди горящих отелей на элитном курорте Куршевель во французских Альпах.

    На видео, опубликованных Галкиным в соцсетях 28 января, видны объятые пламенем здания, передает «Фонтанка».

    «У нас в Куршевеле пожар. Горит отель Les Grandes Alpes. С вечера горит – не могут потушить. Вот такой кошмар. Уже эвакуировали отель Lana и тот отель, который ниже», – рассказал он.

    Галкин отдыхает в Куршевеле вместе с двумя детьми – Лизой и Гарри.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар, вспыхнувший во вторник вечером в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на курорте Куршевель, до сих пор не удалось полностью потушить.

