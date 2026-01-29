Панарина вывели из состава «Рейнджерс» перед обменом в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский хоккеист Артемий Панарин выведен из состава клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» в ожидании обмена в другую команду НХЛ, передает ТАСС. Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, Панарин не примет участия ни в одной из оставшихся трех игр регулярного чемпионата перед паузой на Олимпийские игры.

Клуб объявил о начале перестройки 16 января и, по данным телеканала Sportsnet, не планирует предлагать Панарину новый контракт. Агент хоккеиста Александр Черных заявил «Спорт-Экспрессу», что игрок собирается продолжить карьеру в НХЛ, несмотря на изменения в «Рейнджерс».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, ранее он играл за «Коламбус» и «Чикаго». Всего на его счету 804 матча в НХЛ и 927 очков, из которых 321 – заброшенные шайбы, а 606 – результативные передачи. В составе сборной России нападающий является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, а в КХЛ защищал цвета «Витязя», «Ак Барса» и СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

