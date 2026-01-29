Reuters: ЕС освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок

Tекст: Катерина Туманова

На этой неделе страны ЕС окончательно одобрили юридически обязательный план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, что позволило ему вступить в силу.

«Для обеспечения соблюдения запрета ЕС будет применять «предварительное разрешение» в отношении поставок газа и сжиженного природного газа из стран, не входящих в Россию, что обязует предоставить европейским таможенным органам подтверждение страны-производителя газа за пять дней до его прибытия в ЕС», – передаёт Reuters.

Однако это требование будет отменено для основных поставщиков и для стран, в отношении которых ЕС считает риск попадания российского газа на их экспорт низким.

«Согласно проекту документа, такое исключение будет предоставлено США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии», – уточняет агентство.

По данным IEEFA, в 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров нефти, в то время как США – 81 млрд кубометров, а Россия 37 млрд кубометров. Для сравнения, Россия, бывший крупнейший поставщик газа, в 2021 году поставила в ЕС 151 млрд кубометров газа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

