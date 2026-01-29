В Госдуме рассказали о новой системе высшего образования в 2026 году

Депутат Горячева рассказала о новой системе высшего образования в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

Вместо бакалавриата и магистратуры появятся базовое высшее образование (от четырех до шести лет) и специализированное высшее образование (от одного до трех лет), передаёт РИА «Новости».

Специализированная ступень, по словам Горячевой, станет обновлённым форматом магистратуры и будет включать профессиональные, управленческие и исследовательские треки.

«Раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования», – пояснила депутат.

Переход к новой системе не станет резким – к этому процессу готовились несколько лет, с 2022 года обсуждали замену Болонской системы, проводили пилотные проекты в шести университетах.

Реформа важна для инженерных и наукоемких специальностей, где, по мнению Горячевой, необходима глубокая подготовка, выходящая за рамки формальных четырех лет.

Она подчеркнула, что новая модель позволит университетам гибко реагировать на запросы рынка труда, сохраняя фундаментальность образования. Выпускники смогут закончить обучение по текущим программам, а изменения затронут только абитуриентов с 2026–2027 учебного года.

Горячева добавила, что дополнительное профессиональное образование станет важной частью системы, но не заменит высшее образование. Курсы и сертификаты не могут подменять фундаментальные университетские знания, подчеркнула она.

