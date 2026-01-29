  • Новость часаЗа ночь над Россией поразили девять украинских БПЛА
    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    29 января 2026, 06:25 • Новости дня

    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.

    Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, известные по классификации НАТО как Havoc («Опустошитель»), были замечены в Иране, сообщает «Военный осведомитель» в Telegram-канале. На опубликованной фотографии запечатлен вертолет в цифровом камуфляже, аналогичном окраске, использованной на машине, представленной на форуме «Армия-2018».

    На снимке также видно, что на винте вертолета отсутствуют лопасти, а уязвимые части закрыты специальными чехлами. Это может свидетельствовать о том, что техника недавно прошла транспортировку и еще не введена в эксплуатацию. По утверждению источника, изображенная машина является одним из поставленных в Иран российских Ми-28НЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    28 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    27 января 2026, 15:24 • Новости дня
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    27 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Reuters: США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы. Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии. Премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.

    26 января 2026, 14:56 • Новости дня
    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

    Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году
    @ CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ситуация в Миннеаполисе станет лакмусовой бумажкой: если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики Дональда Трампа. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Билл Клинтон и Барак Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе.

    «Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

    Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

    По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

    «Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

    «В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

    В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

    Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

    «К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

    Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

    Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

    Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

    Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

    Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

    Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

    Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

    На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

    26 января 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Планы ЕС о замене газа энергией ветра выведут Трампа из себя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры десяти европейских государств собрались в Гамбурге для согласования плана по масштабному наращиванию производства ветровой энергии ради снижения зависимости от американского газа, что может рассердить президента США Дональда Трампа.

    Европейские лидеры намерены продемонстрировать независимость от Вашингтона, сделав ставку на технологии, которые критикует Дональд Трамп, пишет Politico.

    В Гамбурге представители Бельгии, Дании, Германии, Франции, Британии и других стран подпишут декларацию о строительстве морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт. Этот объем сопоставим с текущей мощностью всей электрогенерации Британии.

    Саммит приобрел особое значение на фоне попыток американского руководства побудить союзников покупать больше сжиженного природного газа.

    «Домашняя чистая энергия предлагает альтернативу углубляющейся зависимости ЕС от импортируемого сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США», – заявили в совместной статье британский министр Эд Милибэнд и еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Министр энергетики США Крис Райт ранее призвал ЕС устранить барьеры для трансатлантического экспорта топлива, отметив успешное замещение российских поставок. Однако в Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать газ как инструмент политического давления, аналогично действиям Москвы до начала спецоперации на Украине.

    Чиновники Еврокомиссии признают, что замена одной зависимости на другую создает риски для энергетической безопасности.

    Несмотря на политические декларации, эксперты сомневаются в возможности быстрого отказа от импорта СПГ, поскольку Россия остается вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в Евросоюз. Представители бизнеса, включая украинскую компанию DTEK, также подтвердили намерение расширять сотрудничество с американскими поставщиками, называя газ из США «спасательным кругом».

    Ранее Трамп заявлял, что попытки ЕС перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы.

    Также американский президент отмечал, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    27 января 2026, 22:37 • Новости дня
    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине

    Трамп высказался об «очень хорошем» развитии событий по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам перед отъездом из Белого дома в Айову, что провел хороший разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, что в окружающем страну регионе «дела развиваются хорошо», как и в деле об урегулировании украинского конфликта.

    Трамп заявил, что на переговорах по разрешению украинского кризиса происходят «очень хорошие вещи», пишет газета Daily Sabah.

    Не вдаваясь в подробности, он сказал, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США в Абу-Даби в минувшие выходные привели к обнадеживающему прогрессу.

    «Так что мы очень рады этому», – сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать диалогу на обоих фронтах.

    Напомним, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американо-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе. США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими. При этом FT сообщила, что США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине.

    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    26 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


