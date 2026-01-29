НАСА назвало дату запуска к МКС миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым

Tекст: Катерина Туманова

В среду, 28 января, четверо членов экипажа миссии SpaceX Crew-12 начали плановый двухнедельный карантин в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне в преддверии предстоящего запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в НАСА.

«Наиболее ранняя возможность запуска Crew-12 на орбитальный комплекс – 6.00 утра по восточному времени в среду, 11 февраля, со стартового комплекса 40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде», – сказано в сообщении.

Следующие доступные даты запуска: 5.38 утра в четверг, 12 февраля, и 5.15 утра в пятницу, 13 февраля.

НАСА продолжает работу над определением потенциальных стартовых окон для двух пилотируемых миссий в феврале этого года: Artemis II и Crew-12.

Crew-12 продолжит практику перекрестных полетов, в рамках которой российские космонавты и западные астронавты участвуют в совместных экспедициях на МКС. Экипаж проведет на орбите несколько месяцев, выполняя научные и технические задачи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед участием в миссии Crew-12, ему предстоят тренировки на базе SpaceX в Калифорнии. Экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС преждевременно из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Пилот миссии Crew–11 Майк Финке заявил о важности аппарата УЗИ в космосе.