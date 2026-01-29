Маск заявил об окончании производства авто Model S и Model X ради Optimus

Маск заявил об окончании производства Tesla Model S и Tesla Model X

Tекст: Катерина Туманова

В ходе телефонной конференции по итогам четвертого квартала генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания прекращает производство автомобилей Model S и X.

«Пора, по сути, завершить программы Model S и X почетным увольнением», – приводит слова Маска телеканал CNBC.

Tesla превзошла прогнозы на квартал, но зафиксировала первое в истории снижение годовых продаж. Маск заявил в среду, что автопроизводитель будет использовать завод во Фримонте, штат Калифорния, для производства человекоподобных роботов Optimus.

«Если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ», – порекламировал Маск продажи оставшихся электромобилей.

После оригинального Roadster эти две модели являются старейшими автомобилями Tesla, и в последние годы компания снизила цены на фоне резкого роста глобальной конкуренции на рынке электромобилей.

Маск пытается переключить внимание с традиционных электромобилей на будущее беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов – области, в которых у компании в настоящее время практически нет бизнеса. Tesla разрабатывает Optimus с целью в будущем продавать его как двуногого интеллектуального робота, способного на всё, от работы на заводе до присмотра за детьми.

Маск заявил, что Tesla заменяет свою производственную линию для моделей S и X во Фримонте «линией Optimus мощностью 1 миллион единиц в год».

Tesla рассчитывает увеличить штат сотрудников на заводе во Фримонте и «значительно повысить объемы производства», подытожил Маск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Tesla закрыла проект суперкомпьютера Dojo. Осенью Маск пообещал, что робот Optimus устранит бедность навсегда, а также заверил, что создаст «армию роботов» Optimus.



