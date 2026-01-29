Пропавший с радаров в Колумбии самолет Beechcraft 1900 разбился

Tекст: Катерина Туманова

Жители муниципалитета Ла-Плайя сообщили, что самолет разбился в лесистой местности на Курасике. При том, что Перелет из Кукуты в Оканью длится 25 минут, самолёт не прибыл в запланированное время в аэропорт Агуас-Кларас, передаёт телеканал Noticias Caracol.

По данным авиакомпании, рейс NSE8849, следовавший по маршруту Кукута-Оканья, вылетел примерно в 11.42 и должен был приземлиться около 12.05 дня. Последний контакт с диспетчерской службой был в 11.54 утра.

Рухнувший самолет – американского производства Beechcraft с регистрационным номером HK4709, вместимостью 19 пассажиров, эксплуатируемый компанией Searca.



Согласно данным платформы отслеживания полетов Flightradar, связь с самолетом прервалась во время полета над горной местностью между городами Абрего и Ла-Плайя в провинции Норте-де-Сантандер.

Также сообщалось, что «самолёт HK-4709 исчерпал время автономной работы» в два часа дня, поэтому продолжение полёта исключено.

Джордж Кинтеро, руководитель по безопасности провинции Норте-де-Сантандер, сообщил Noticias Caracol, что самолет был обнаружен фермерами из этого района.

«Они обнаружили самолет полностью разрушенным, и на данный момент нам не поступило никаких сообщений о выживших людях», – сказал он, уточнив, что судебно-медицинская экспертиза, прокуратура и другие ведомства ведут работу по извлечению тел погибших, среди которых был конгрессмен Диохенес Кинтеро.

