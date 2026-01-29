Пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на курорте Куршевель потушен

Tекст: Катерина Туманова

Вечером 27 января в отеле роскошного курорта вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших, однако тушение огня было сложным. По состоянию на вечер среды пожар под контролем, но ещё не полностью потушен, пишет Le Parisien.

«Пламя быстро распространилось, угрожая соседнему отелю, который также был эвакуирован. Пожарные взяли огонь под контроль в среду днем, шесть из них получили ранения», – сообщил телеканал Europe1.

Пламя было сосредоточено на внушительной крыше пятизвездочного отеля. Под толстым слоем снега, сланца, дерева и изоляции огонь был практически недоступен для 110 пожарных, прибывших на место происшествия.

«Это очень сложная конструкция крыши, где огонь был заключен, как в оболочку, на площади почти 1 тыс. кв. м кровли. Первоначальная задача заключалась в предотвращении распространения огня на другие здания, в частности, путем увлажнения стен и создания вентиляционных отверстий», – расcказал Le Parisien полковник Фабрис Терриен, директор Департаментской пожарно-спасательной службы Савойи.

Префект Савойи Ванина Николи заявила, что пламя больше не распространяется и в целом температура падает, поэтому пожарные смогут провести операции, которые позволят потушить последние очаги.

Николи также упомянула о незначительных травмах, полученных шестью пожарными, пострадавшими от «ожогов и, в особенности, от вдыхания очень густого дыма».

О причинах возникновения пожара данных пока нет. Расследование начнётся после полной ликвидации пожара.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар в пятизвездочном отеле в Куршевеле не могут потушить почти сутки. Иноагент Максим Галкин* с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле.



