    28 января 2026, 22:27 • Новости дня

    Путин заявил о роли межконфессионального согласия для стабильности России

    Tекст: Вера Басилая

    Мир и согласие между разными конфессиями РФ достигнуты благодаря общей культуре, в которую каждый народ вносит свой вклад, именно это обеспечивает стабильность российского государств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что мир и согласие между представителями разных конфессий стали возможны благодаря общей и религиозной культуре народов страны, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы упомянули о мире и согласии между представителями разных конфессий в России, и должен сказать, что это прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России. Вот это лежит в основе того взаимоотношения, которое сложилось между представителями разных конфессий», – отметил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что каждый народ и каждая конфессия вносят свой вклад в стабильность страны, осознавая важность взаимодействия между этносами и религиями для устойчивости России.

    «Это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать», – заверил президент России.

    Путин также подчеркнул, что вечные ценности по сути едины для всех народов, а разрушить согласие легко, тогда как воссоздать и сохранить его непросто.

    «Во многих странах, думаю, что многие задумались и понимают сейчас, что разрушить легко, а воссоздать и сохранить это непросто. Мы вместе, именно вместе, работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны», – заявил Путин.

    Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями российской еврейской общины.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап на пути восстановления целостности страны.

    Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

    «Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

    Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    28 января 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Россия придает особое значение памяти о Холокосте, поскольку страна не забывает злодеяния нацизма, совершенные на территории СССР, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями еврейской общины.

    «Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, – более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин обратил внимание на совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам президента, не случайно эти две даты приходятся на один день, ведь обе связаны с преступлениями, совершенными нацистами против мирных жителей.

    «Это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта – и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей», – заявил Путин.

    «Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», – отметил президент России.

    Президент Владимир Путин встретился с руководителями российской еврейской общины.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    28 января 2026, 23:02 • Новости дня
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    28 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о значительном прогрессе в восстановлении межгосударственных отношений между Россией и Сирией.

    Об этом он сообщил в среду на переговорах с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл с рабочим визитом в Москву, передает РИА «Новости».

    «Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений», – подчеркнул российский лидер.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии.

    28 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Песков отказался комментировать сообщения о возможной экстрадиции Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о переговорах между Москвой и новыми властями Сирии по поводу возможной экстрадиции Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы ведущихся переговорах между Москвой и новыми сирийскими властями по экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, передает ТАСС.

    «Тему Асада мы никак не комментируем», – отметил Песков.

    Также представитель Кремля сообщил, что во время переговоров Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа будет затронут вопрос о присутствии российских военных в Сирии.

    Отвечая на вопросы о выводе российских военных с аэродрома Эль-Камышлы в Сирии, Песков пояснил, что эта тема находится в компетенции Минобороны России.

    Ранее Reuters сообщило, что российские военные начали покидать аэродром Эль-Камышлы в Сирии, а технику транспортируют на базу Хмеймим.

    Британские СМИ сообщали, что Асад поселился на Рублевке, он изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа состоится в формате рабочего завтрака.

    28 января 2026, 12:49 • Новости дня
    Кириенко напомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента

    Tекст: Вера Басилая

    Слова Владимира Путина о том, что главным качеством для президента России должно быть умение чувствовать боль другого человека, как свою собственную, поразили первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

    Сергей Кириенко рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, что в 2000-х годах был на встрече Владимира Путина со школьниками и студентами, передает ТАСС. Он вспомнил, что один из школьников спросил президента, каким главным качеством должен обладать успешный президент такой страны, как Россия.

    «Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», – отметил первый замглавы администрации президента.

    По словам Кириенко, Путин тогда сказал: «Для того, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную».

    Кириенко признался, что этот ответ его поразил и запомнился на всю жизнь.

    28 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии мрачных страниц в отношениях с Сирией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Сирией на государственном уровне никогда не возникало тяжелых моментов.

    Во время встречи с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Кремле он напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1944 году, когда продолжалась Вторая мировая война, передает РИА «Новости».

    «Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году, шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», – сказал он.

    Ранее Путин отметил достижения в развитии отношений России и Сирии.

    28 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С рабочим визитом в РФ находится президент Сирии аш-Шараа. И с ним, с Ахмедом аш-Шараа, состоятся сегодня переговоры. Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака и также отдельная беседа президента и господина аш-Шараа», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики 28 января.

    28 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин учредил День военной полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военной полиции. Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», – сказано в указе.

    В ноябре Путин учредил День фельдъегерской связи.

    28 января 2026, 14:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом ОАЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который приедет в Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят ключевые направления сотрудничества между Россией и ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В повестке переговоров также значится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, в каком формате пройдут переговоры Путина и президента Сирии.

    28 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главами российской еврейской общины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями российской еврейской общины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент примет у себя руководителей еврейской общины, включая главного раввина России Берла Лазара и Александра Бороду, президента Федерации еврейских общин России, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который был накануне.

    «День важный, и Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины», – заключил представитель Кремля.

    В апреле 2025 года Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара за заслуги в деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.

    28 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах Путина с Хинштейном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о регулярных контактах президента Владимира Путина с главой Курской области Александром Хинштейном, находящимся на лечении после аварии.

    Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные».

    Песков также отметил, что регион имеет важное значение, а также сталкивается с трудностями, поэтому глава государства уделяет большое внимание вопросам развития Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна сорвалась из-за заноса служебного автомобиля на скользкой трассе. Глава Курской области Александр Хинштейн находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    28 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, которого поздравил с победой на выборах, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщается на сайте Кремля.

    Российский президент поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Путин пожелал народу ЦАР процветания и благополучия.

    В ответ Туадера поблагодарил Путина за разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей между Россией и Центрально-Африканской Республикой.

    Ранее Фостен-Арканж Туадера одержал победу на президентских выборах в ЦАР, получив почти 78% голосов избирателей.

