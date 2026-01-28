Путин отметил значение памяти о Холокосте для россиян

Путин: Россия хранит память о Холокосте и не забывает о злодеяниях нацистов в СССР

Tекст: Вера Басилая

Россия придает особое значение памяти о Холокосте, поскольку страна не забывает злодеяния нацизма, совершенные на территории СССР, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями еврейской общины.

«Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, – более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», – подчеркнул президент.

Владимир Путин обратил внимание на совпадение Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам президента, не случайно эти две даты приходятся на один день, ведь обе связаны с преступлениями, совершенными нацистами против мирных жителей.

«Это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта – и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения, всех национальностей», – заявил Путин.

«Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город, Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», – отметил президент России.

Президент Владимир Путин встретился с руководителями российской еврейской общины.

Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.