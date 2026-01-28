В Асунсьоне установили бюст Гагарина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина торжественно открыли в Асунсьоне при поддержке посольства России. На мероприятии присутствовали послы Бразилии, Индии, Ливана и Доминиканы, а также советник посольства Уругвая сообщило РИА «Новости» .

Директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн заявила: «Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность».

Посол России в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца мир отметит 65-летие первого полета человека в космос, который стал Международным Днем космонавтики по решению ООН. По его словам, открытие памятника Гагарину – это знак уважения подвигу, изменившему ход истории, и напоминание о том, что именно мужество и труд ведут человечество вперед.

Писарев также отметил, что в мае 2023 года при поддержке посольства Парагвая в Москве был установлен памятник композитору Хосе Асунсьону Флоресу, создателю жанра гуарания, признанного ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия. Этот памятник, по его словам, стал символом вклада Парагвая в мировую культуру.

А вот в Киеве бюст Юрия Гагарина демонтировали, от монумента остался только постамент. Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему теперь Гагарин больше не считается первым космонавтом с точки зрения киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в развитии торговли.



