Рубио заявил о возможности применения силы против новых властей Венесуэлы

Рубио сообщил о возможности применения силы против новых властей Венесуэлы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Сенате, что Вашингтон не исключает силовых мер для обеспечения максимального сотрудничества с венесуэльскими властями, передает РИА Новости.

По его словам, США готовы применить силу, если другие способы окажутся неэффективными: «Не сомневайтесь: как заявил президент Трамп, мы готовы применить силу для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными», – говорится в показаниях Рубио для Сената.

В то же время Рубио подчеркнул, что США не планируют и не ожидают военных мер против Венесуэлы, а американское военное присутствие ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты рассчитывают содействовать контролируемому переходу Венесуэлы к ответственному партнерству с США и превращению страны в сильного союзника.

Рубио добавил, что доходы от продажи венесуэльской нефти будут поступать на заблокированный счет Минфина США, а часть средств направят на аудит, чтобы контролировать их целевое расходование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за пятнадцать минут принять решение о сотрудничестве.

Ранее МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. А президент США Дональд Трамп уточнил, что это стало возможным благодаря секретному оружию «Дискомбобулятору».



