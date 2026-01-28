  • Новость часаПутин отметил значение памяти о Холокосте для россиян
    28 января 2026, 20:59 • Новости дня

    Рубио сообщил о требованиях США сделать Арктику приоритетом НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США предлагают включить вопросы безопасности в Арктике в число главных задач НАТО, наравне с контролем подводных кабелей и цепочками поставок минералов, сообщил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    США настаивают, чтобы НАТО уделяла больше внимания Арктике, сообщается в публикации ТАСС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. Он подчеркнул: «Два новых вопроса, которые мы хотим видеть в качестве приоритетов НАТО в текущем году, – это инфраструктура подводных кабелей и безопасность в Арктике. И третий – критически важные минералы и цепочки поставок».

    По словам Рубио, Вашингтон считает необходимым, чтобы эти направления стали ключевыми в повестке Альянса уже в ближайшее время. Он отметил, что США видят в Арктике зону растущей конкуренции и стратегических вызовов, которые могут повлиять на безопасность всех членов НАТО.

    Также Рубио добавил, что инфраструктура подводных кабелей приобретает всё большее значение для национальной безопасности и экономики, а контроль за поставками важных минералов становится критически важным для технологических и военных секторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике. Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    28 января 2026, 14:04 • Новости дня
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали участников организованной группы из числа менеджеров ОАО «РЖД» и коммерсантов, наладивших систему поборов за фиктивные рейтинги надежности грузовых вагонов, сообщил Следственный комитет России.

    Следственные органы возбудили уголовное дело против должностных лиц центральной дирекции инфраструктуры РЖД и их сообщников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.

    По версии следствия, с июня 2020 года злоумышленники систематически получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий. За вознаграждение чиновники обеспечивали компаниям высокие места в рейтингах безотказной работы и скрывали факты некачественного ремонта.

    Организаторы привлекли посредников для сбора средств из более чем 40 регионов страны. Общая сумма взяток составила не менее 19 млн рублей, а к деятельности группы причастны не менее 52 человек.

    Силовики провели обыски в Москве, Петербурге и других крупных городах, ряд подозреваемых уже задержан. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД на транспорте.

    В 2024 году полицейские задержали более 40 членов ОПГ, занимавшейся незаконным присвоением квартир в Москве.

    28 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила особое внимание на проблемы «Почты России», особенно остро стоящие в сельских отделениях.

    Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что ситуация достигла такого уровня, что «нельзя эту ситуацию дальше отпускать», иначе сотрудники вскоре начнут массово увольняться, передает ТАСС.

    Матвиенко в своей речи отметила, что зарплаты сотрудников остаются низкими, а условия труда неудовлетворительны, особенно в отделениях на селе и в малых городах. Она подчеркнула: «Сколько можно жевать эту тему? <…> Ну так нельзя, ну невозможно. <…> Иначе скоро все там разбегутся».

    Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов рассказал о существовании системных проблем в работе «Почты России», которые требуют безотлагательных решений. Матвиенко также сообщила, что обратилась к вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву с просьбой заняться этим вопросом.

    В декабре сообщалось, что за последние 11 месяцев текучесть кадров в «Почте России» составила 32,9%, это один из самых низких показателей в отрасли.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    28 января 2026, 10:48 • Новости дня
    В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России
    В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный Тбилиси предложил президенту Молдавии Майе Санду, которая заявила в ПАСЕ о «возвращении Грузии на российскую орбиту», испытать на собственной стране военную мощь России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый зампред комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил в среду, что «если Санду не считает опасным войти в военное противостояние с Россией, то свободно может сделать это в собственной стране своей армией».

    «И потом мы посмотрим, чем это завершится», – сказал парламентарий.

    Тенгиз Шарманашвили заявил о том, что президент Молдавии «использует всевозможные трибуны против Грузии, тогда как в ее собственной стране ситуация катастрофическая».

    «Экономика Молдави, коррупция в этой стране – все рейтинги показывают плачевное положение», - отметил этот депутат от правящей «Грузинской мечты».

    «Мы видим, какие сегодня потери несет Украина. На этом фоне допускать военные авантюры против России – это такой уровень объективности, который даже невозможно описать», – заявил первый заместитель председателя профильного комитета парламента Грузии.

    Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал заявление Санду «постыдным».

    28 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщил, что планирует обновить традиции вуза и лично набрать собственный актерский курс.

    Богомолов в большом интервью «Известиям» прокомментировал критику в свой адрес и рассказал о первых шагах на новой должности.

    Он отметил, что уже провел встречи с коллективом, обсудил планы развития с преподавателями, включая создание новых региональных проектов и набор собственного актерского курса. Богомолов подчеркнул: «Все эти разговоры превращают Школу-студию в некую закрытую секту», отметив, что считает такие дискуссии абсурдными и мешающими развитию.

    Он признал, что новая роль – это огромная ответственность: он не может подвести ни министерство, ни своих учителей, ни русский театр в целом. Он рассказал, что его встречали без негатива, а большинство сложностей, по его мнению, возникают вне коллектива – из-за ревности и амбиций. Богомолов также отметил, что не сторонник эпистолярного жанра и предпочитает действия: «Надо, господа, дело делать!»

    Говоря о проблемах театрального образования, Богомолов раскритиковал низкий уровень выпускников многих курсов и недостаточную профессиональную подготовку. Он подчеркнул, что современные артисты часто не владеют базовой техникой, плохо знают литературу и историю, не поют, не танцуют и не говорят по-французски. По его мнению, артисты должны быть эталоном для зрителя, а образовательные стандарты – гораздо более требовательными.

    Режиссер заявил, что намерен сам вести актерский курс и развивать экспериментальные режиссерские мастерские. Богомолов считает, что современные студенты часто не готовы к трудностям, и важно вернуть требовательность и бескомпромиссность в педагогическую среду. Он отметил, что для успеха нужен не только талант, но и сильный характер, который формируется в условиях строгой дисциплины и фанатичной преданности профессии.

    Богомолов также прокомментировал свое отношение к провокации в искусстве, заявив, что сегодня важнее психологические истории о людях, а театр аттракционов и эпатажа – это «пыльное дело». Он напомнил о своем манифесте пятилетней давности с критикой западной идеологии и подчеркнул: «Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы. Потому что мы защищаем не только нашу страну, но и те ценности, которые лежат в основе человеческого существования».

    В завершение интервью Богомолов выразил уверенность, что у русской культуры и страны «всё будет хорошо», если сохранять требовательность к себе и своему делу, и добавил, что образовательный процесс – основа формирования не только артистов, но и ответственных граждан.

    Накануне актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

    Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    28 января 2026, 12:09 • Новости дня
    СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование резонансного убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

    СК вернулся к расследованию уголовного дела в отношении девушек, обвиняемых в убийстве родителя, сказал Паршин ТАСС.

    Защита, по его словам, собирается добиваться полного прекращения преследования.

    Пока сторона защиты и следствие не получили на руки финальный текст решения Московского горсуда в отношении самого Хачатуряна, осужденного за насилие над своими детьми.

    Юрист уточнил, что после получения вердикта по покойному отцу защита подаст ходатайство о закрытии дела из-за действий в состоянии необходимой обороны. Самим сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и прессой.

    Напомним, суд признал доказанной вину Хачатуряна в насилии над дочерями и прекратил уголовное дело против него. Родные осужденного посмертно Хачатуряна заявили о намерении обжаловать решение суда.

    Сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза подтвердила, что убийство отца произошло из-за длительного жестокого обращения с дочерями, вызвавшего у них стрессовое расстройство и страх.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов

    Токаев поручил усилить контроль за операциями коммерческих банков

    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долларов
    @ Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков, передает РИА «Новости».

    Президент Казахстана заявил: «Совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков».

    Он подчеркнул, что недавно получил доклад от главы агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. По словам Токаева, подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.

    Президент также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.

    28 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    @ @jspringis/via REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в России) вместе с детьми оказался среди горящих отелей на элитном курорте Куршевель во французских Альпах.

    На видео, опубликованных Галкиным в соцсетях 28 января, видны объятые пламенем здания, передает «Фонтанка».

    «У нас в Куршевеле пожар. Горит отель Les Grandes Alpes. С вечера горит – не могут потушить. Вот такой кошмар. Уже эвакуировали отель Lana и тот отель, который ниже», – рассказал он.

    Галкин отдыхает в Куршевеле вместе с двумя детьми – Лизой и Гарри.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар, вспыхнувший во вторник вечером в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на курорте Куршевель, до сих пор не удалось полностью потушить.

    28 января 2026, 10:25 • Новости дня
    ОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии

    ОАК и HAL договорились о лицензионном производстве SJ-100 в Индии

    ОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На выставке Wings India 2026 российская ОАК и индийская HAL договорились о запуске лицензионного производства ближнемагистральных самолетов SJ-100 в Индии.

    Соглашение о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100 подписали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL), передает РИА «Новости».

    Подписание документа прошло на выставке Wings India 2026.

    SJ-100 представляет собой ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный по программе импортозамещения российских систем и компонентов. Эта модель расширяет семейство самолетов типа «Суперджет», эксплуатируемых на рынке.

    Полностью импортозамещенный SJ-100 впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля прошлого года.

    HAL уже заключила с ОАК меморандум о производстве SJ-100.

    В HAL отметили, что SJ-100 станет первым полностью укомплектованным пассажирским самолетом, который будет производиться в Индии.

    Объединенная авиастроительная корпорация впервые представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 за рубежом на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Россия и Индия начали консультации о выпуске самолетов «Суперджет» и Ил-114, а также оформили меморандум по кооперации между российскими и индийскими корпорациями.

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание производства SSJ с возможностью поставок компонентов для российских самолетов.

    28 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом импортозамещенные Ил-114-300 и SJ-100
    Россия впервые показала за рубежом импортозамещенные Ил-114-300 и SJ-100
    @ rostecru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) впервые представила за рубежом полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Оба российских лайнера прибыли в Индию в понедельник. В пресс-службе Ростеха отметили, что перелет прошел в штатном режиме над регионами с различными климатическими и географическими условиями, передает РИА «Новости».

    ОАК ранее сообщала об интересе индийских авиакомпаний к этим моделям, и на выставке запланированы демонстрации для специалистов местной авиаотрасли. Самолет SJ-100 в ливрее индийской компании HAL – это ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения компонентов и систем. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в 2026 году ожидаются поставки 12 таких самолетов.

    Модернизированный Ил-114-300 – турбовинтовой пассажирский самолет, который также представлен на выставке. Росавиация прогнозирует, что первые три Ил-114-300 поступят в эксплуатацию в 2026 году.

    Wings India 2026 – крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации – начала работу в среду. Мероприятие торжественно открыл министр гражданской авиации Индии Раммохан Найду Кинджарапу при участии высокопоставленных лиц из разных стран. Программа форума включает круглые столы по развитию авиационной отрасли и призвана продемонстрировать превращение Индии в международный авиационный хаб.

    Накануне новейшие российские лайнеры Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные отечественными двигателями, впервые были представлены международным гостям на авиасалоне Wings India в полной комплектации. Самолеты вылетели из подмосковного Жуковского и преодолели маршрут через десять стран, при этом все российские системы и агрегаты обеспечили бесперебойную работу в пути.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала международный показ новых российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию.

    28 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко

    Суд в Сочи заключил под стражу детей депутата Милану и Эльдара Дорошенко

    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд в Сочи избрал арест в качестве меры пресечения для детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, решения уже обжалованы.

    Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Миланы и Эльдара Дорошенко, сообщает ТАСС. Решения были обжалованы, материалы 28 января переданы на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Обвинения в отношении детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко пока не раскрываются в интересах следствия.

    ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подтверждает, что арестованы именно дети депутата. Следствие считает, что Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки и коррупционном доходе в размере 2,8 млрд рублей. По делу также проходят депутат Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц, которых подозревают в участии в незаконных схемах.

    Вороновский, по версии Генпрокуратуры, распределял государственные заказы на транспортные работы без проведения конкурсов, требуя взятки за доступ к контрактам. Он также организовывал победу нужных фирм на аукционах с завышенной стоимостью работ и занимался их последующим обогащением. Дорошенко и Карпенко, по данным ведомства, возглавляли ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой было обязательным для участия в закупках в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры.


    28 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

    Стивен Сигал выставил на продажу особняк в 500 кв. метров на Рублевке

    Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Стивен Сигал решил продать двухэтажный особняк площадью 500 кв. метров на Рублевке, приобретенный им шесть лет назад.

    Актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке в Московской области, передает ТАСС.

    Как сообщили в компании-консультанте NF Group, речь идет о загородном доме площадью 500 кв. м, который находится на охраняемой территории в клубном поселке «Конус», где всего 22 дома, построенных по единому архитектурному проекту.

    В состав резиденции входят двухэтажный дом, гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и беседка-барбекю. Все объекты расположены на лесном участке площадью 15 соток. Цена особняка не раскрывается, однако ранее сообщалось, что Сигал приобрел этот дом в 2018 году.

    Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева заявила: «Резиденция Стивена Сигала – редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко».

    Стивен Сигал известен по ролям в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения» и «Захват». В 2016 году он получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и жить в России.

    Актер отмечал, что любит встречать Новый год по российским традициям с обильным застольем, гостями и множеством тостов.

    Он также раскритиковал режиссеров США за стереотип о «плохих русских».

    28 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области, оказался участником столкновений на Майдане и фигурантом уголовных дел в России, пишут украинские СМИ.

    Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

    Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

    Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

    Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.

