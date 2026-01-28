Сеть МФЦ оказала более 166 млн госуслуг в 2025 году

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве прошла пленарная сессия IX Всероссийского Форума Центров «Мои Документы», посвящённая 15-летию реформы госуслуг, говориться в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России и Правительство Москвы.

В ходе дискуссии напомнили, что в 2010 году был подписан федеральный закон, который заложил основы современной системы госуслуг и принцип одного окна. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что цифровая трансформация госуправления – одна из национальных целей, а ключевой задачей остаётся соответствие высоким ожиданиям граждан.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил: «Из всех технологических реформ, которые мы проводили, именно эта получилась на 100%. Принцип одного окна коренным образом изменил характер взаимодействия между государством и гражданином нашей страны».

В 2025 году через сеть МФЦ по всей стране оказано более 166 млн услуг, а уровень удовлетворённости посетителей, по словам Министра, близок к 100%.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что за 15 лет в системе госуправления произошла настоящая культурная революция – теперь государство воспринимает человека как заказчика, а не просителя. Он подчеркнул, что идеальная модель – когда гражданину не требуется вообще подавать заявления: государство само проактивно решает его задачи.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что культура человекоцентричности, заложенная реформой госуслуг, стала примером и для частного бизнеса, в первую очередь – банков.

Глава Сбера Герман Греф добавил, что несмотря на развитие цифровых сервисов, посещаемость отделений остаётся высокой – до 5 млн человек в день, а МФЦ в ближайшие пять лет будут по-прежнему востребованы для решения сложных вопросов и получения консультаций.

Заместитель председателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что будущее МФЦ – в интеграции цифровых решений и живого общения. Важно дать гражданам возможность самим выбирать, каким способом получать услуги, а система должна перестраиваться вокруг реальных жизненных ситуаций. По оценкам исследователей, экономический эффект реформы госуслуг уже достиг почти 100 млрд рублей.

В завершение Максим Решетников отметил, что традиционные центры нужны даже в век цифровизации, так как именно они остаются на переднем крае взаимодействия с гражданами. МФЦ выполняют резервную функцию и позволяют оперативно реагировать на реальные запросы общества.