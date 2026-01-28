  • Новость часаПутин отметил значение памяти о Холокосте для россиян
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом

    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности объединения на фоне ослабления доверия к США как партнеру по обороне.

    Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону, передает Bloomberg.

    В своем выступлении в Европейском агентстве по обороне Каллас подняла вопрос создания европейских оборонных возможностей, независимых от США, а также возможного формирования собственной армии ЕС, финансируемой и контролируемой странами-членами.

    По словам Каллас, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО и угрозы взять под контроль Гренландию. Каллас подчеркнула, что Европа больше не является приоритетом для США, и добавила: «Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности».

    Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО так называемые «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса. Каллас также призвала усилить обмен разведданными между ЕС и НАТО, который сейчас осложнен разногласиями между Кипром и Турцией.

    Помимо этого, Каллас предложила сделать рабочей статью о взаимной обороне внутри ЕС, которая пока ни разу не применялась, а также перейти от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к системе квалифицированного большинства. Идея создания военных возможностей ЕС встретила критику со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит повода для оборонительной независимости Евросоюза от США.

    Соединенные Штаты обозначили радикальные изменения в подходе к обеспечению собственной безопасности.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    28 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датский МИД обязал российских дипломатов информировать о намерении пересечь границу страны минимум за сутки до въезда.

    Посольство России в Копенгагене получило уведомление от МИД Дании о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Теперь аккредитованные в других странах ЕС сотрудники российских дипломатических миссий, а также совершеннолетние члены их семей, должны информировать датский МИД минимум за 24 часа до въезда на территорию Дании, включая транзитные поездки.

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА «Новости» , что аналогичные правила распространяются и на сотрудников посольства при их выезде в другие страны ЕС. Отдельно отмечается, что для поездки на датский остров Борнхольм теперь потребуется уведомление МИД Швеции, так как единственное паромное сообщение осуществляется через шведский порт.

    Барбин заявил: «Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств».

    Посол также отметил, что избирательный характер применения новых правил является проявлением враждебной и дискриминационной политики ЕС по отношению к России и ее представителям в странах блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду шведское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о новых правилах для дипломатов. А накануне МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    В понедельник власти Нидерландов приняли аналогичные меры. Они являются частью 19-го санкционного пакета Евросоюза и распространяются на всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС с 25 января.

    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    28 января 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    28 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    Литва ограничила объем топлива во въезжающих из России и Белоруссии грузовиках
    @ Фадеичев Сергей/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии машин, чтобы предотвратить незаконную продажу горючего.

    Правительство Литвы одобрило ограничение на въезд в страну автомобилей с российской и белорусской регистрацией, если в их баках содержится более 200 литров топлива, передает ТАСС. Решение принято после предложения таможенного департамента, который утверждает, что избыточное горючее сливают для продажи на территории Литвы.

    Власти республики считают, что это способствует потерям бюджета из-за неуплаченных налогов. По данным ведомства, ежедневно в страну въезжают около двухсот грузовиков с российскими и белорусскими номерами, а за месяц их количество достигает 7100.

    Таможенный департамент подсчитал, что если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, то за сутки реализуется 100 тыс. литров, а за месяц государство теряет 2,2 млн евро налоговых поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  29 октября власти Литвы закрыли границу с Белоруссией, сославшись на угрозу контрабанды табачной продукции.

    Минск в ответ заблокировал проезд литовских грузовиков и организовал для них платные стоянки, а на территории Белоруссии были задержаны более 1 тыс. литовских фур.

    Позже власти Литвы открыли границу после месячного перерыва.

    28 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану более разрушительной операцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Он также напомнил о прошлогодней операции Соединённых Штатов в исламской республике, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). «Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», – добавил Трамп.

    В среду ночью Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы.

    В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    28 января 2026, 07:41 • Новости дня
    Немецкий политик Нимайер: ЕС захотел диалога после применения «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация возможностей российского ракетного комплекса «Орешник» убедила западных лидеров в неизбежности обсуждения будущего украинского конфликта с Москвой, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    Удар новой системой вооружений показал необходимость контактов с Россией, сказал Нимайер, передает РИА «Новости».

    «Применение «Орешника», очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», – заявил эксперт.

    Политик подчеркнул безальтернативность диалога с российской стороной для европейцев. Он указал, что без участия Москвы не получится найти решения ни для завершения конфликта, ни для последующего урегулирования ситуации.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник».

    Также он отмечал, что применение «Орешника» ошеломило Запад.

    28 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Володин заявил о гибели жителей Запада из-за антироссийских санкций

    Володин отметил связь антироссийских санкций с гибелью людей на Западе от морозов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы указал на то, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    Антироссийские санкции приводят к гибели жителей западных стран от морозов, заявил Вячеслав Володин. По его словам, Россия прилагает все усилия для бесперебойных поставок нефти и газа, несмотря на сложные климатические условия с зимними температурами до минус 50 градусов.

    В своем канале в Мах Володин подчеркнул, что целью поставок российского сырья является обеспечение тепла для зарубежных граждан. Он отметил: «Санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают». Председатель Госдумы призвал западные страны задуматься, прежде чем вводить ограничения против России.

    Володин также обратился к релокантам, напомнив, что тем, кто уехал в западные страны без теплых вещей, может грозить опасность замерзнуть. Он добавил, что в некоторых случаях из таких стран «можно не приехать оттуда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Он также отметил, что в Евросоюзе начали применять порошок из личинок мучного червя в пищевой промышленности, включая хлеб, сыр и макароны, как последствие санкционной политики Запада против России.

    Спикер Госдумы подчеркивал, что Россия достигла успехов в экономическом развитии благодаря введенным против нее санкциям, о чем говорится в книге французского историка Эммануэля Тодда.


    28 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США силой заставить Венесуэлу эффективно сотрудничать

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить сотрудничество исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес с Вашингтоном.

    Рубио выразив надежду, что личные интересы Родригес побудят её к продвижению ключевых американских целей, передаёт Bloomberg.

    Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров, заявил Рубио в подготовленном для выступления на слушаниях с законодателями в среду заявлении.

    Это первое публичное выступление Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая привела к захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

    Мадуро был обвинен Министерством юстиции США по статьям, в том числе в наркотерроризме, и Рубио высоко оценил операцию как правоохранительную деятельность, проведенную без ущерба американским военнослужащим. Мадуро, находящийся сейчас в тюрьме в Нью-Йорке, виновным себя не признал.

    Демократы раскритиковали рейд как незаконный акт войны, обошедший Конгресс и теперь рискующий втянуть США в длительные обязательства по восстановлению Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес сообщала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве. Родригес заявила также о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну, что стало возможным, как уточнил Трамп, благодаря секретному оружию «Дискомбобулятору».

    28 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Литва выразила протест Белоруссии из-за шаров контрабандистов

    Литва потребовала у Белоруссии перекрыть запуск шаров с контрабандой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы обратились к Белоруссии с требованием немедленно прекратить запуск воздушных шаров с контрабандными сигаретами через границу.

    Литва выразила официальный протест Белоруссии из-за очередного нарушения воздушной границы при помощи шаров, с помощью которых в страну переправлялись контрабандные сигареты, передает ТАСС. Инцидент произошел во вторник вечером, когда с белорусской территории в Литву были запущены воздушные шары с запрещенным грузом. Тогда силовые структуры Литвы обнаружили восемь метеозондов с контрабандой сигарет из Белоруссии.

    МИД Литвы заявил, что подобные случаи повторяются и представляют серьезное нарушение международного права. Вильнюс также отметил, что такие действия несут угрозу безопасности как самой Литвы, так и гражданской авиации.

    Литовские власти потребовали от Минска немедленно пресечь подобные нарушения и соблюдать международные обязательства по контролю границы. В сообщении отмечается, что Литва рассматривает подобные инциденты как недопустимые и требующие незамедлительной реакции со стороны белорусских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    А в понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу.


    28 января 2026, 14:09 • Новости дня
    Каллас предложила лишить страны ЕС права вето по вопросам безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на оборонной конференции ЕС выступила с инициативой рассмотреть возможность постепенного расширения применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности.

    В настоящее время для принятия подобных решений необходимо единогласное голосование всех государств ЕС, что, по мнению Каллас, снижает оперативность и эффективность деятельности блока, передает РИА «Новости».

    Каллас подчеркнула, что сейчас единогласие используется некоторыми странами как инструмент торга, из-за чего вето одной страны зачастую определяет политику для всех остальных членов ЕС. Она предложила воспользоваться опытом, когда вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции стран в коммунитарную сферу, и рассмотреть аналогичный подход для военных и оборонных решений.

    «Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», – заявила она.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений.

    28 января 2026, 14:07 • Новости дня
    Фицо опроверг публикацию Politico о якобы тревоге за состояние Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг публикацию издания Politico о якобы высказанной им обеспокоенности состоянием президента США Дональда Трампа.

    Фицо в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) опроверг публикацию издания Politico, передает РИА «Новости».

    Фицо отметил, что не выступал на саммите, прошедшем на прошлой неделе в Брюсселе, и не обсуждал ни с кем из европейских лидеров детали своей встречи с Трампом, даже неформально. Он подчеркнул, что подобные сообщения направлены на создание негативного фона вокруг существующих конструктивных отношений Словакии с разными странами.

    По мнению премьера, издание Politico считает борьбу за независимость, национальные интересы и собственное мнение преступлением, поэтому регулярно критикует его. Фицо также добавил, что становится «любимцем» подобных публикаций из-за своей позиции.

    Как сообщало издание Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы заявил, что был шокирован психологическим состоянием президента США Дональда Трампа после их разговора.

