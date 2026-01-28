Володин разъяснил запрет фотографам подглядывать за депутатами в Госдуме

Володин прокомментировал ограничение на съемку в зале Госдумы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ограничение работы фотографов в зале пленарных заседаний Госдумы направлено на то, чтобы сделать деятельность депутатов более сосредоточенной и не превращать её в «показуху». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возвращение балкона зала к прежнему режиму работы, когда он был предназначен только для операторов федеральных телеканалов, передает РИА «Новости».

По его словам, постоянное внимание фотографов провоцирует акцент на не самые лучшие моменты: «Зачем из работы делать показуху, для чего? А потом, для чего взять и способствовать развитию самых, если хотите, не очень правильных черт характера – подсмотреть, подглядеть, причем не лучшее, а худшее. Потому что лучшее, как правило, не замечают. А вот на худшее: вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу, а другое. И тут-то вы как раз момент этот ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики», – сказал Володин журналистам.

Володин подчеркнул, что основное внимание должно уделяться работе, а телетрансляции и фото- это второстепенное. Он также отметил, что заседания Госдумы транслируются онлайн в реальном времени, поэтому доступ к информации сохраняется, однако важно ограждать участников процесса от лишнего стресса.

«Мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это все вторично», – добавил председатель Госдумы. Также он призвал журналистов помнить о приоритете работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Вячеслав Володин заявил о гибели жителей западных стран из-за антироссийских санкций. Председатель Госдумы также предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

Ранее Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.