    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    28 января 2026, 19:14 • Новости дня

    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат

    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    28 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    27 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.

    Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.

    Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.

    Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.

    Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.

    Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

    Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.


    27 января 2026, 15:24 • Новости дня
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    26 января 2026, 23:38 • Новости дня
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    27 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    26 января 2026, 15:28 • Новости дня
    FT: Британия задумалась об уменьшении роли США в программе SkyNet 6

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение судьбы проекта SkyNet 6 на сумму более 8 млрд долларов стало поводом для растущих опасений в Лондоне из-за возможной зависимости от американских военных технологий, сообщила газета Financial Times (FT).

    Власти Британии выражают растущую обеспокоенность зависимостью от американских военных спутников связи, особенно на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Особое внимание уделяется многомиллиардному контракту по программе SkyNet 6, рассчитанному до 2042 года, где за право поставки спутников борются Airbus и Lockheed Martin.

    По данным издания, часть британских чиновников задается вопросом, стоит ли Соединенному Королевству доверять столь важный оборонный проект компании из США. Претензии Трампа по поводу роли западноевропейских стран в военных кампаниях, включая Афганистан, вызвали бурные обсуждения среди представителей британского руководства.

    SkyNet 6 стоимостью более 8 млрд долларов оценивается как ключевой проект для укрепления оборонного суверенитета Британии. Хотя технология принадлежит Лондону, она активно экспортируется и используется другими странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники с обеих сторон Атлантики отмечают, что отношения в сфере безопасности между США и Британией достигли самого низкого уровня с 1950-х годов.


    26 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Лейбористы заблокировали выдвижение соперника Стармера в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейбористская партия лишила мэра Манчестера Энди Бернхэма возможности баллотироваться на предстоящих дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон, что усилило раскол среди сторонников премьера Британии Кира Стармера, пишут СМИ.

    Союзники Стармера заблокировали попытку мэра Манчестера Энди Бернхема баллотироваться на предстоящих довыборах в Гортоне и Дентоне, пишет Bloomberg. Это решение лишило Бернхема явного пути в парламент, что необходимо для возможного участия в борьбе за лидерство в партии.

    Стармер заявил на заседании Национального исполнительного комитета партии, что участие Бернхема вызовет «месяцы психодрамы», которые могут навредить лейбористам перед майскими местными выборами. Он напомнил, что Бернхем ранее пообещал отработать полный срок в должности мэра, а проведение новых выборов в Манчестере потребует значительных ресурсов. За Бернхема высказалась только заместитель лидера Люси Пауэлл, указав, что именно он мог бы победить партию «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с Найджелом Фараджем.

    Решение заблокировать Бернхема поддержали восемь из девяти членов группы, что, по версии Bloomberg, может принести облегчение финансовым рынкам, опасавшимся прихода к руководству партии более левых сил. Однако внутри самой партии оно активизировало обсуждения о будущем Стармера и возможных альтернативных кандидатах на лидерство, таких как Уэс Стритинг и Анджела Рейнэр.

    Ветеран левого крыла Диана Эбботт в эфире Times Radio назвала это решение «огромной ошибкой», подчеркнув, что оно вызовет резонанс среди депутатов. Популярность Бернхема в Гортоне делала его фаворитом, и теперь, если лейбористы проиграют Reform UK, ответственность могут возложить на Стармера.

    Сам Бернхем в соцсетях заявил, что разочарован решением партии и обеспокоен его последствиями для будущих выборов. Он добавил: «Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы не допустить раскола, который может нанести ущерб региону, и считаю, что мы сильнее, когда вместе». Бернхем также критиковал то, что СМИ узнали о решении раньше него.

    В партии теперь пристально следят за действиями министра здравоохранения Уэса Стритинга, который может стать новым претендентом на лидерство. Сторонники Стритинга считают, что после блокировки Бернхема он остается единственной реальной альтернативой Стармеру для мягкого левого крыла партии. Также фигурирует имя Анджелы Рейнэр, но некоторые сомневаются, что она решится на борьбу из-за предыдущих скандалов.

    Несмотря на поддержку внутри команды, критики Стармера утверждают, что его действия только отсрочили неизбежное – усиление внутрипартийной борьбы и возможные новые восстания против его политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Британии заявили о необходимости нового лидера после того, как Кир Стармер не смог ответить на угрозу от президента США Дональда Трампа.

    Кир Стармер считал слухи о внутренней борьбе в Лейбористской партии отвлекающими от решения проблемы роста стоимости жизни.

    26 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Израильская авиация ночью атаковала стратегические высоты юга Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA.

    Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, всего было произведено более 15 авианалетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    Согласно данным агентства, израильская авиация за вечер совершила 14 авиаударов в трех волнах: десять из них пришлись на высоты Мейдун и Джабур, два – по району Вади-Боргуз и еще два – по Касарат аль-Аруш между высотами Рейхан и Лувейзе.

    Позднее, по информации NNA, после трех часов ночи по местному времени (четырех по московскому), новые авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на существующее соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывать силы на границе с Израилем.

    Миротворцы ООН не смогли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля почти два десятилетия.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

    27 января 2026, 10:21 • Новости дня
    NYT: Стармер вынужден заключить сделку с Китаем по инвестициям и торговле

    NYT: Стармер вынужден заключить с Пекином сделку по инвестициям и торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кер Стармер отправится с делегацией в Китай, где рассчитывает заключить новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики, сообщает The New York Times.

    Премьер-министр Британии Кейр Стармер на этой неделе отправляется в Китай с целью активизировать торговлю и инвестиции, чтобы поддержать экономику страны, сообщает The New York Times.

    В ходе трехдневного визита в Пекин и Шанхай его будут сопровождать министр финансов Рэйчел Ривз, министр торговли Питер Кайл и руководители ведущих британских финансовых компаний.

    Стармер станет первым главой британского правительства, который посетит Китай с 2018 года. Его поездка проходит на фоне обострения противоречий между США и их западными союзниками, а также после жестких заявлений Дональда Трампа о возможных тарифах против Канады, если та пойдет на торговое соглашение с Китаем. По словам профессора китайских исследований Керри Брауна, Китай не стремится вбить клин между США и их союзниками, однако воспользуется сложившейся ситуацией.

    В Британии у визита есть немало противников: политический консенсус все больше склоняется к сдержанности в отношениях с Китаем из-за обеспокоенности вопросами национальной безопасности и прав человека. Стармера ранее критиковали за решение прекратить дело против двух британцев, обвинявшихся в шпионаже в пользу Китая, а также за одобрение крупного проекта строительства китайского посольства в центре Лондона. Представители оппозиции и администрации Трампа считают, что это создаст новые риски для британской безопасности.

    Эксперты отмечают, что Китай ожидает от Британии большей открытости для китайских инвестиций и экспорта, а также деполитизации двусторонних отношений, которые в последние годы были омрачены конфликтами по поводу безопасности и прав человека. Вопрос о судьбе британского гражданина и бывшего медиамагната из Гонконга Джимми Лая может стать одной из точек напряженности: Стармер ранее публично призывал к его освобождению, а Пекин расценил это как вмешательство во внутренние дела.

    Поездка Стармера подчеркивает трудный выбор Британии между экономическими интересами и соображениями безопасности, а также демонстрирует рост самостоятельности Лондона на фоне непредсказуемых решений Вашингтона. Китай, в свою очередь, пользуется возможностью укрепить отношения с западными странами, делая ставку на экономическое сотрудничество и подчеркивая свою роль стабильного глобального партнера.

    Ранее в Британии разразился скандал из-за сообщения, что Китай планирует построить 208 секретных помещений под своим посольством в Лондоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США.

    28 января 2026, 00:15 • Новости дня
    В Израиле остановили часы отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Часы обратного отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС, как живых, так и погибших, остановлены 27 января, спустя 843 дня с начала атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

    Часы на Площади заложников, которые отсчитывают секунды, минуты, часы и дни с 7 октября 2023 года, остановились во вторник в 17.30. Первоначальное назначение часов состояло в том, чтобы отмечать время, в течение которого израильские заложники находились в плену после похищения 7 октября, пишет Jerusalem Post.

    «Сегодня, по прошествии 844 дней, что более 20 250 часов, более 1 215 000 минут и более 72 920 000 секунд, мы можем, наконец, положить конец этому противостоянию», – заявили на Форуме заложников и семей пропавших без вести.

    Армия Обороны Израиля обнаружила останки последнего израильского заложника, захваченного во время вторжения ХАМАС 7 октября, сержанта-майора св. Рана Гвили, в понедельник около 14.00 на кладбище аль-Батеш в районе Шеджайя-Дарадж-Туффа на севере Газы. Его похороны состоятся в среду в его родном городе Мейтар.

    Малки Шем Тов, отец бывшего заложника Омера Шем Това и соучредитель форума «Заложники и пропавшие без вести семьи» обратился к собравшимся, объявив, что миссия форума завершена.

    «В течение 844 дней часы продолжали идти, отсчитывая каждый день, каждую минуту, каждую секунду с тех пор, как 7 октября наш мир остановился. Мы никогда не думали, что стрелки часов дойдут до трех цифр, и боялись, что они дойдут до четырех. Слава Богу, мы наконец-то можем перестать считать», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль отказался открывать КПП «Рафах» на границе Газы. Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве. Израильская авиация в ночь на 26 января атаковала стратегические высоты юга Ливана.


    27 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о рекордном росте нищеты в Британии за 30 лет

    В Британии почти 7 млн человек оказались в крайней нищете

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году число британцев, оказавшихся в условиях крайней нищеты, достигло максимального значения за три десятилетия наблюдений.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным доклада Joseph Rowntree Foundation, в 2024 году в Британии насчитывалось 6,8 млн человек, живущих в условиях крайней нищеты. Этот показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1994 года. Фонд определяет крайнюю нищету как уровень доходов, составляющий менее 40% от порога бедности.

    Эксперты фонда отмечают, что средний доход таких семей на 59% ниже официальной черты бедности. Для пары с двумя детьми эта сумма составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. При этом около 1,9 млн человек, или 3% населения, постоянно остаются за этой чертой.

    В докладе подчеркивается, что общий уровень бедности в Британии в последние годы не изменился, оставаясь на уровне 21% населения, однако положение наиболее уязвимых слоев значительно ухудшилось. Миллионы людей сталкиваются с нехваткой средств на продукты и оплату коммунальных услуг и вынуждены брать займы.

    Авторы доклада констатируют отсутствие комплексной государственной политики, способной переломить ситуацию и начать устойчивое снижение бедности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». В крупнейших демократиях мира избиратели ищут новые политические решения на фоне роста стоимости жизни. Меры по обеспечению безопасности принца Гарри во время поездок на родину пересмотрят впервые за шесть лет.

