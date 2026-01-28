Следствие затребовало заочный арест экс-вице-президента ОКР Билалова

Следствие потребовало заочный арест Ахмеда Билалова по обвинению в мошенничестве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следствие подало ходатайство о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, передает ТАСС. Материалы поступили в Тверской суд Москвы, где подтвердили их получение, но отказались от других комментариев. По данным агентства, Билалов может находиться в США.

Ахмед Билалов до 2013 года возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента ОКР. Его брат Магомед был заместителем председателя правления компании «Красная Поляна», а федеральные чиновники называли Ахмеда Билалова реальным собственником компании.

«Красная Поляна» до лета 2012 года строила олимпийские объекты в Сочи, включая трамплины «Русские горки». Из-за значительного отставания от графика и превышения стоимости строительства Билалов подвергся критике президента Владимира Путина. Позже работы на объектах были переданы Сбербанку, а Билалов лишился всех должностей.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело против братьев Билаловых, которым было заочно предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ. В 2016 году в СМИ появилась информация о прекращении дела, однако МВД ее опровергло и заявило, что братья объявлены в розыск. Решений о заочном аресте до этого времени не принималось. Бывший гендиректор «Красной Поляны» Станислав Хацкевич был арестован, но затем отпущен, его дело в суд не поступило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ахмед Билалов был задержан за нарушение визового режима в США в октябре 2019 года. Он остался в стране после въезда на временной основе в мае 2016 года и утверждал, что бежал с России из-за попытки отравления ртутью.

Билалов жил в пригороде Майами вместе с женой и новорожденным сыном. В ноябре 2019 года его отпустили под залог, и дальнейшая информация о его судьбе не появлялась в СМИ.