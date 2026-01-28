Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и поддерживает усилия сирийских властей, включая действия в Заевфратье, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

«Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, интеграция Заевфратья является ключевым шагом на пути к восстановлению единства страны. Президент выразил надежду, что этот процесс поспособствует возвращению под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

Он также отметил, что Москва последовательно поддерживает стремления сирийских властей к восстановлению суверенитета и безопасности. Путин добавил, что Россия готова продолжать оказывать необходимую поддержку Сирии для достижения этих целей.

