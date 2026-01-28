Второй антифрод-пакет представили на форуме по цифровой безопасности в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание открыл заместитель главы Минцифры РФ, президент Академии криптографии Александр Шойтов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он отметил, что информационная безопасность сегодня выходит далеко за рамки технологий и напрямую затрагивает все сферы жизни: «Обеспечение информационной безопасности напрямую касается деятельности каждой организации всех сфер экономики, государства, регионов, защиты интересов каждого гражданина Российской Федерации».

Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Грибков сообщил о подготовке новой редакции доктрины информационной безопасности. Документ, впервые принятый в 2000 году, будет обновлен с учетом современных реалий. В проекте подчеркивается, что ключевая цель – укрепление информационного суверенитета страны, под которым понимается «способность государства самостоятельно и независимо создавать, развивать и использовать информационную инфраструктуру».

О масштабах актуальных киберугроз рассказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. По его словам, в рамках операции «Прокси» за 2025 год выявлено и заблокировано более 400 тысяч деструктивных ресурсов, а также возбуждено свыше 300 тысяч уголовных дел.

Практические результаты борьбы с мошенничеством представил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он напомнил, что до принятия первого антифрод-пакета количество таких преступлений ежегодно росло примерно на 30%, однако ситуация начала меняться: «И благодаря первому пакету, который мы вместе с правительством и с другими заинтересованными коллегами принимали весной, мы впервые этой осенью фиксируем снижение на 25% такого рода преступлений».

Среди уже действующих мер – ограничение числа сим-карт и возможность добровольно запретить оформление кредитов на свое имя, которой воспользовались 21 млн человек. Следующим шагом станет второй антифрод-пакет, готовящийся к первому чтению в феврале. Он предусматривает закрытие схем с виртуальными АТС и создание базы IMEI-номеров. Как подчеркнул Боярский, привязка сим-карт к устройствам позволит купировать угрозу мошенничества и станет дополнительным барьером не только для телефонных аферистов, но и для других видов противоправной деятельности, включая использование беспилотников.

Организаторы форума подчеркивают, что обсуждаемые меры – лишь часть системной работы по защите цифрового пространства страны на фоне растущих внутренних и внешних вызовов.