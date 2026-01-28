Грузия не хочет иметь дело с «неквалифицированными евробюрократами»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В лице евробюрократов Грузия имеет дело с неквалифицированными людьми», – сказал он.

По его словам, «они настолько неквалифицированные, что этим вредят и самим себе».

«Антигрузинской риторикой и враждебным отношением к народу Грузии в Брюсселе навредили самим себе, но это ничего, и у нас нет особых симпатий к ним, – сказал Шалва Папуашвили на пресс-конференции 28 января. – Нас волнует лишь то, чтобы некоторые евробюрократы, отличающиеся враждебностью по отношению к нам, не навредили Грузии».

Председатель парламента выразил надежду на то, что с годами в ЕС, вступить в которые стремится Грузия, «ведущие позиции займут настоящие патриоты, исповедующие подлинные европейские ценности».

«Когда мы будем ближе (к Евросоюзу), то не хотим видеть Европу, лишенную ценностей, не хотим видеть ЕС, превратившийся из проекта мира в проект войны. Сегодня в ЕС почти ежедневно говорят о войне», – отметил он.

Грузия, кандидат в члены Евросоюза с 2023 года, в 2024 году приняла решение не просить организацию начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к ним. ЕС недоволен такой позицией Грузии и всячески критикует ее руководство.