Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.