  • Новость часаУшаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    Каллас призвала к перестройке обороны Европы
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    МИД Украины вызвал посла Венгрии
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента
    28 января 2026, 15:22 • Новости дня

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    Комментарии (18)
    28 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    Комментарии (5)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.

    Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.

    Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.

    Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.

    Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.

    Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

    Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.


    Комментарии (2)
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    27 комментариев

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    Комментарии (4)
    26 января 2026, 09:37 • Новости дня
    Над крепостью в Кейптауне вывесили флаг России

    Tекст: Вера Басилая

    Над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне (ЮАР) на несколько часов появился российский флаг, что вызвало удивление местных жителей и оживленное обсуждение в соцсетях, сообщает издание News24.

    По данным News24, флаг России над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне вызвал удивление и обсуждение среди жителей города, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, появление российского флага не связано с недавними учениями БРИКС+ «Воля к миру 2026», в которых участвовали российские корабли. Ситуацию прояснил управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан. По его словам, одна кинокомпания занимается съемками, и замок используется для некоторых сцен.

    По словам Гилфеллана, речь идет о фильме, посвященном битве за Аламо и другим историческим сражениям, для которых на территории крепости снимали сцены с использованием старых кораблей. Он добавил, что не уверен, почему именно был поднят российский флаг, и предположил, что это был просто исторический реквизит, не связанный с сюжетом фильма.

    Флаг провисел на крепости несколько часов, после чего его заменили на государственный флаг ЮАР.

    Ранее российские корабли прибыли в порт Саймонстаун в ЮАР для участия в международных учениях.

    Минобороны ЮАР сообщило, что ряд стран «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством Китая.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Нарышкин заявил о признании Западом невозможности блокировки «Орешника»

    Нарышкин: Специалисты на Западе признали невозможность сбить «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

    Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

    Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

    Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

    ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 15:28 • Новости дня
    FT: Британия задумалась об уменьшении роли США в программе SkyNet 6

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение судьбы проекта SkyNet 6 на сумму более 8 млрд долларов стало поводом для растущих опасений в Лондоне из-за возможной зависимости от американских военных технологий, сообщила газета Financial Times (FT).

    Власти Британии выражают растущую обеспокоенность зависимостью от американских военных спутников связи, особенно на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Особое внимание уделяется многомиллиардному контракту по программе SkyNet 6, рассчитанному до 2042 года, где за право поставки спутников борются Airbus и Lockheed Martin.

    По данным издания, часть британских чиновников задается вопросом, стоит ли Соединенному Королевству доверять столь важный оборонный проект компании из США. Претензии Трампа по поводу роли западноевропейских стран в военных кампаниях, включая Афганистан, вызвали бурные обсуждения среди представителей британского руководства.

    SkyNet 6 стоимостью более 8 млрд долларов оценивается как ключевой проект для укрепления оборонного суверенитета Британии. Хотя технология принадлежит Лондону, она активно экспортируется и используется другими странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники с обеих сторон Атлантики отмечают, что отношения в сфере безопасности между США и Британией достигли самого низкого уровня с 1950-х годов.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 13:05 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы производства боевого стрелкового оружия на заводах «Калашникова» вырастут в 2026 году, причем основной рост придётся на востребованные в зоне СВО модели, такие как АК-12К и СВЧ, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

    По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

    Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

    В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Компания создала автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    В конце 2025-го «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Лейбористы заблокировали выдвижение соперника Стармера в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейбористская партия лишила мэра Манчестера Энди Бернхэма возможности баллотироваться на предстоящих дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон, что усилило раскол среди сторонников премьера Британии Кира Стармера, пишут СМИ.

    Союзники Стармера заблокировали попытку мэра Манчестера Энди Бернхема баллотироваться на предстоящих довыборах в Гортоне и Дентоне, пишет Bloomberg. Это решение лишило Бернхема явного пути в парламент, что необходимо для возможного участия в борьбе за лидерство в партии.

    Стармер заявил на заседании Национального исполнительного комитета партии, что участие Бернхема вызовет «месяцы психодрамы», которые могут навредить лейбористам перед майскими местными выборами. Он напомнил, что Бернхем ранее пообещал отработать полный срок в должности мэра, а проведение новых выборов в Манчестере потребует значительных ресурсов. За Бернхема высказалась только заместитель лидера Люси Пауэлл, указав, что именно он мог бы победить партию «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с Найджелом Фараджем.

    Решение заблокировать Бернхема поддержали восемь из девяти членов группы, что, по версии Bloomberg, может принести облегчение финансовым рынкам, опасавшимся прихода к руководству партии более левых сил. Однако внутри самой партии оно активизировало обсуждения о будущем Стармера и возможных альтернативных кандидатах на лидерство, таких как Уэс Стритинг и Анджела Рейнэр.

    Ветеран левого крыла Диана Эбботт в эфире Times Radio назвала это решение «огромной ошибкой», подчеркнув, что оно вызовет резонанс среди депутатов. Популярность Бернхема в Гортоне делала его фаворитом, и теперь, если лейбористы проиграют Reform UK, ответственность могут возложить на Стармера.

    Сам Бернхем в соцсетях заявил, что разочарован решением партии и обеспокоен его последствиями для будущих выборов. Он добавил: «Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы не допустить раскола, который может нанести ущерб региону, и считаю, что мы сильнее, когда вместе». Бернхем также критиковал то, что СМИ узнали о решении раньше него.

    В партии теперь пристально следят за действиями министра здравоохранения Уэса Стритинга, который может стать новым претендентом на лидерство. Сторонники Стритинга считают, что после блокировки Бернхема он остается единственной реальной альтернативой Стармеру для мягкого левого крыла партии. Также фигурирует имя Анджелы Рейнэр, но некоторые сомневаются, что она решится на борьбу из-за предыдущих скандалов.

    Несмотря на поддержку внутри команды, критики Стармера утверждают, что его действия только отсрочили неизбежное – усиление внутрипартийной борьбы и возможные новые восстания против его политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Британии заявили о необходимости нового лидера после того, как Кир Стармер не смог ответить на угрозу от президента США Дональда Трампа.

    Кир Стармер считал слухи о внутренней борьбе в Лейбористской партии отвлекающими от решения проблемы роста стоимости жизни.

    Комментарии (0)
    Главное
    ОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи
    РКН: Сайт «Шикимори» распространяет детское порно
    Крупный пожар охватил конюшню в подмосковных Горках Ленинских
    Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым в Москве
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле