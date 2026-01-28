  • Новость часаУшаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    28 января 2026, 14:49 • Новости дня

    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Число погибших в США из-за снежной бури превысило 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная зимняя буря, охватившая восточную часть США, привела к гибели 51 человека и оставила без электричества около 400 тыс. домов на юге страны.

    Число жертв мощной снежной бури в США выросло до 51, передает NBC.

    По информации телеканала, стихия затронула огромную территорию страны – от Великих озер до побережья Мексиканского залива, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается: «Миллионы жителей от Великих озер до побережья Мексиканского залива были уведомлены об экстремально низких температурах, в то время как населенные пункты в восточной трети США восстанавливаются после мощной зимней бури, унесшей жизни по меньшей мере 51 человека».

    Ранее число погибших оценивали в 42 человека, но новые данные свидетельствуют о серьезном росте жертв. По данным сайта Poweroutage, около 400 тыс. домов остались без электроснабжения – наибольшее количество отключений зафиксировано на юге страны.

    Как сообщает ABC, буря охватила более 200 млн жителей США, привела к массовым отменам авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества. На дорогах по всей стране образовался сильный гололед, что спровоцировало рост числа аварий. Власти продолжают бороться с последствиями стихии и предупреждают о сохраняющейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США подтвердили гибель 34 человек из-за снежной бури.

    Президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся ситуацию «историческим» снегопадом. Ранее сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев. Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 03:30 • Новости дня
    Посольство заявило о контактах с властями США по задержанию россиянок

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломаты России в США находятся в контакте с иммиграционными властями, чтобы выяснить обстоятельства задержания двух россиянок в Калифорнии, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

    «Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме», – приводит заявление посольства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о задержании двух гражданок России, которые оказались на территории военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии.

    Иммиграционно-таможенная служба США заявила, что 26 января получила двух  задержанных после «несанкционированного въезда» на военную базу «Кэмп Пендлтон» гражданок России, уточнили в российской дипмиссии.

    Они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в мошенничестве. Посольство сообщило об отсутствии жалоб у арестованной в Австралии россиянки.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 10:03 • Новости дня
    США решили вывезти капитана нефтяного танкера «Маринера» из вод Британии

    Tекст: Дарья Григоренко

    США планируют в ближайшее время вывезти капитана и первого помощника капитана нефтяного танкера «Маринера» из территориальных вод Британии, сообщили СМИ.

    Как пишет Би-би-си, по словам одного из адвокатов, «капитан и первый помощник, возможно, уже покинули территориальные воды Великобритании», передает Ura.Ru.

    Адвокат при этом подчеркнул, что не уверен в своих предположениях. Ожидается, что экипаж танкера могут вывезти из британских вод в самое ближайшее время.

    Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ сообщил, что капитаном танкера «Маринера», задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе.

    В субботу замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что судьба двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера» (Marinera) по-прежнему остается нерешенной, несмотря на публичные обещания США об их освобождении.

    Россия сразу же обратилась к США после задержания танкера «Маринера», чтобы добиться освобождения двух российских моряков. Власти США 7 января подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи, сообщает The Times.

    По данным The Times, украинское руководство опасалось, что в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года могла быть достигнута договоренность о передаче всего Донбасса под контроль России, передает РИА «Новости».

    Один из европейских правительственных советников сообщил изданию, что обеспокоенность Киева по этому вопросу могла быть необоснованной. В газете приводится его слова: «Он предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины».

    В администрации США ранее подтвердили, что ведут работу над новым планом по урегулированию ситуации на Украине, однако пока не раскрывают его детали, поскольку обсуждение еще продолжается. В Кремле со своей стороны подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и находится на платформе диалога в Анкоридже.

    Ранее администрация США опровергла сообщения о требованиях к Киеву по территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности.

    Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Кремль отметил особую важность территориальных вопросов, входящих в формулу Анкориджа, для российской стороны.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения соглашений, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную и снежную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода, местами пройдет снег, возможно усиление осадков, передает ТАСС. На дорогах прогнозируется гололедица, а температура воздуха днем опустится до минус 7 – минус 5 градусов. По информации Гидрометцентра России, ночью в четверг столбики термометров могут показать до минус 11 градусов.

    Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погода будет схожей: днем температура ожидается в диапазоне от минус 10 до минус 5 градусов, а ночью возможны похолодания до минус 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:11 • Новости дня
    Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за сутки выбросил пепел на восемь километров

    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток вулкан Шивелуч на Камчатке дважды выбросил густой пепловый столб на высоту 8 километров, что привело к введению оранжевого кода опасности для авиации.

    Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил мощный столб пепла на высоту 8 километров, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), первый выброс произошел в 11 часов по местному времени, а второй – в 16.54.

    Вулканологи проинформировали: «Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 км на запад от вулкана». Специалисты отмечают, что такие выбросы создают серьезную опасность для авиации.

    Из-за активности вулкана введён оранжевый код авиационной опасности. Это создает угрозу для авиаперелётов как внутри региона, так и для международных рейсов. Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года у берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков.

    На Аляске предупредили об опасности вулкана Безымянный на Камчатке.

    В ноябре прошлого года шлейф опасного для авиации пепла поднялся над вулканами на Камчатке.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:01 • Новости дня
    Мать задержанной в США россиянки узнала о случившемся из СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мама задержанной на территории Соединенных Штатов девушки узнала, что ее дочь задержали в США из средств массовой информации, об этом она сообщила сама.

    Женщина рассказала РИА «Новости», что никто из американских представителей с ней не связывался.

    У нее нет никаких данных о текущем местонахождении дочери и точных обстоятельствах инцидента.

    «Для меня это пока полное непонимание ситуации. Нашла новости в интернете», – сказала она.

    Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне находится в контакте с иммиграционными властями, чтобы выяснить обстоятельства задержания двух россиянок в Калифорнии.

    Российских гражданок задержали после «несанкционированного въезда» на военный объект. По сообщениям российских СМИ, девушки могли попасть на территорию базы случайно, следуя указаниям навигатора во время автопутешествия по США.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 08:12 • Новости дня
    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Существенные осадки зафиксированы в Москве за сутки: на отдельных метеостанциях выпало около 10-11 мм, что составляет 20% январской нормы.

    В Москве за последние сутки выпало 20% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице зафиксировано 10 мм осадков, столько же выпало в Тушино, а на Балчуге – 11 мм. Это соответствует пятой части среднемесячного значения для января.

    В отдельных районах Подмосковья объем осадков оказался еще выше. Так, на юге региона местами выпала половина от месячной нормы: в Кашире за сутки зафиксировано 20 мм, в Черустях и Серпухове – по 15 мм, хотя для этих населенных пунктов месячная норма составляет 42 мм и 39 мм соответственно. В Коломне выпало 14 мм, в Волоколамске – 12 мм, а в Наро-Фоминске – 11 мм, что также сопоставимо с 40-44 мм обычной январской нормы.

    Синоптики отмечают, что такая интенсивность осадков для января является необычной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду.

    За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 11:55 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

    Tекст: Мария Иванова

    В 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Эпицентр подземных толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 46,5 км.

    Официальная информация об ощущаемости землетрясения среди населения пока не поступала. Спасательные службы продолжают наблюдение за ситуацией.

    Ранее в среду вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров дважды за сутки.

    На Камчатке за предыдущую неделю произошли шесть ощутимых землетрясений.

    До этого в Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    Комментарии (0)
