В Калуге потушили пожар на бывшем предприятии Volkswagen

Пожар на заводе потушен, никто не пострадал, сообщил Шапша, передает РИА «Новости».
Напомним, огонь распространился на территории бывшего автомобильного предприятия Volkswagen в Калуге до 700 квадратных метров.
Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов
Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».
Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.
Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.
По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.
А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.
Навроцкий исказил роль СССР в освобождении Освенцима
Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими солдатами, однако в своем выступлении допустил историческое искажение, обвинив СССР в причастности к Холокосту, передает РИА «Новости».
Он заявил: «Да. Эти семь тысяч (выживших узников «Аушвица» – ред.), которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря «Аушвиц» их не ждала свобода».
Навроцкий выступил с этими словами на торжественной церемонии в музее Освенцима, посвященной 81-й годовщине освобождения лагеря. В своем выступлении он также вновь повторил позицию польских властей об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, что, по его мнению, привело к трагедии Холокоста.
День освобождения концлагеря отмечается ежегодно 27 января. В 2005 году ООН объявила эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление ко Дню памяти жертв Холокоста без упоминания освобождения Освенцима Красной армией.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова осудила позицию Варшавы за продажу реликвий жертв нацизма. Между тем архивные данные из французских документов показали, что Польша препятствовала созданию антигитлеровской коалиции перед Второй мировой войной.
Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.
Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.
«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.
Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.
Джигурда назвал неуместным назначение Богомолова во МХАТ
По его мнению, управлять одним из главных театров страны должен человек, который глубоко понимает и уважает его традиции, передает Ura.ru. «На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», – подчеркнул актер.
Джигурда согласен с теми, кто считает назначение Богомолова неудачным выбором. Он напомнил, что среди мхатовцев есть достойные кандидатуры, способные сохранить классическую позицию театра и при этом учитывать современные реалии. Он убежден, что можно найти руководителя, который лучше справится с этой задачей.
Сравнивая нынешнюю ситуацию с назначением в прошлом Олега Ефремова, Джигурда отметил, что нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова. Он признал за Богомоловым право на эксперименты в собственном театре, однако считает, что для МХАТа требуется иной подход.
Актер также процитировал Сергея Есенина, говоря о стремлении соединить несоединимое, что, по его мнению, и делает Богомолов. Тем не менее Джигурда настаивает: «Я убежден, что назначение Кости надо признать не очень уместным».
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.
Азербайджан отправил новую партию электрооборудования на Украину
Поставку электрооборудования на Украину организовало министерство энергетики Азербайджана по поручению президента страны Ильхама Алиева, передает ТАСС. Груз был отправлен как гуманитарная помощь на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине.
Предыдущая партия электрооборудования, включавшая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов, была отправлена 20 января. Общая стоимость этого груза составила 1 млн долларов.
На сегодняшний день общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана достиг 45 млн долларов. Энергетическая ситуация на Украине значительно осложнилась с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры, особенно в Киеве и области.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей покинуть город из-за отсутствия отопления и электроэнергии, отметив, что половина многоквартирных домов в столице осталась без отопления. По его словам, ситуация в энергетической сфере Киева впервые с февраля 2022 года стала настолько тяжелой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что информация о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам на Украине не соответствует действительности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переводе азербайджанской армии на стандарты НАТО. Алиев также подчеркнул, что армия республики продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов альянса.
Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.
В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.
По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.
Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.
24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.
Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.
Baltnews: Адвокат сообщил о риске потери Долиной квартир в Юрмале
Издание Baltnews ссылается на мнение местного адвоката, который рассказал о сложившейся ситуации с недвижимостью певицы в Латвии, передает «Московский комсомолец». В материале отмечается, что санкции ЕС не позволяют Долиной распоряжаться своими квартирами. Кроме того, существует риск потери имущества, так как из-за ограничений платить коммунальные платежи становится невозможно.
Местный адвокат назвал происходящее «ужасной ситуацией». По его словам, единственным вариантом для Долиной остается обращение в суд с требованием признать санкции необоснованными и отменить их.
Напомним, 19 января завершилась передача квартиры Долиной Лурье.
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства.
Навроцкий, высказываясь о роли советских солдат в освобождении узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме, признав, что Красная армия действительно освободила 7 тыс. узников.
При этом, по его словам, за пределами лагеря свободы для выживших не было, а СССР и вовсе способствовали развязыванию Второй мировой войны.
«Это глумление над памятью жертв Холокоста», – прокомментировала дипломат ТАСС высказывание польского президента.
Напомним, 27 января отмечается 81-я годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме. Этот день в ООН в 2005 году назвала Международным днем памяти жертв Холокоста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла памятная акция «Блокадная парта», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Первый зампред комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили заявил в среду, что «если Санду не считает опасным войти в военное противостояние с Россией, то свободно может сделать это в собственной стране своей армией».
«И потом мы посмотрим, чем это завершится», – сказал парламентарий.
Тенгиз Шарманашвили заявил о том, что президент Молдавии «использует всевозможные трибуны против Грузии, тогда как в ее собственной стране ситуация катастрофическая».
«Экономика Молдави, коррупция в этой стране – все рейтинги показывают плачевное положение», - отметил этот депутат от правящей «Грузинской мечты».
«Мы видим, какие сегодня потери несет Украина. На этом фоне допускать военные авантюры против России – это такой уровень объективности, который даже невозможно описать», – заявил первый заместитель председателя профильного комитета парламента Грузии.
Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал заявление Санду «постыдным».
Богомолов в большом интервью «Известиям» прокомментировал критику в свой адрес и рассказал о первых шагах на новой должности.
Он отметил, что уже провел встречи с коллективом, обсудил планы развития с преподавателями, включая создание новых региональных проектов и набор собственного актерского курса. Богомолов подчеркнул: «Все эти разговоры превращают Школу-студию в некую закрытую секту», отметив, что считает такие дискуссии абсурдными и мешающими развитию.
Он признал, что новая роль – это огромная ответственность: он не может подвести ни министерство, ни своих учителей, ни русский театр в целом. Он рассказал, что его встречали без негатива, а большинство сложностей, по его мнению, возникают вне коллектива – из-за ревности и амбиций. Богомолов также отметил, что не сторонник эпистолярного жанра и предпочитает действия: «Надо, господа, дело делать!»
Говоря о проблемах театрального образования, Богомолов раскритиковал низкий уровень выпускников многих курсов и недостаточную профессиональную подготовку. Он подчеркнул, что современные артисты часто не владеют базовой техникой, плохо знают литературу и историю, не поют, не танцуют и не говорят по-французски. По его мнению, артисты должны быть эталоном для зрителя, а образовательные стандарты – гораздо более требовательными.
Режиссер заявил, что намерен сам вести актерский курс и развивать экспериментальные режиссерские мастерские. Богомолов считает, что современные студенты часто не готовы к трудностям, и важно вернуть требовательность и бескомпромиссность в педагогическую среду. Он отметил, что для успеха нужен не только талант, но и сильный характер, который формируется в условиях строгой дисциплины и фанатичной преданности профессии.
Богомолов также прокомментировал свое отношение к провокации в искусстве, заявив, что сегодня важнее психологические истории о людях, а театр аттракционов и эпатажа – это «пыльное дело». Он напомнил о своем манифесте пятилетней давности с критикой западной идеологии и подчеркнул: «Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы. Потому что мы защищаем не только нашу страну, но и те ценности, которые лежат в основе человеческого существования».
В завершение интервью Богомолов выразил уверенность, что у русской культуры и страны «всё будет хорошо», если сохранять требовательность к себе и своему делу, и добавил, что образовательный процесс – основа формирования не только артистов, но и ответственных граждан.
Накануне актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.
Напомним, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.
Оба российских лайнера прибыли в Индию в понедельник. В пресс-службе Ростеха отметили, что перелет прошел в штатном режиме над регионами с различными климатическими и географическими условиями, передает РИА «Новости».
ОАК ранее сообщала об интересе индийских авиакомпаний к этим моделям, и на выставке запланированы демонстрации для специалистов местной авиаотрасли. Самолет SJ-100 в ливрее индийской компании HAL – это ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения компонентов и систем. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в 2026 году ожидаются поставки 12 таких самолетов.
Модернизированный Ил-114-300 – турбовинтовой пассажирский самолет, который также представлен на выставке. Росавиация прогнозирует, что первые три Ил-114-300 поступят в эксплуатацию в 2026 году.
Wings India 2026 – крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации – начала работу в среду. Мероприятие торжественно открыл министр гражданской авиации Индии Раммохан Найду Кинджарапу при участии высокопоставленных лиц из разных стран. Программа форума включает круглые столы по развитию авиационной отрасли и призвана продемонстрировать превращение Индии в международный авиационный хаб.
Накануне новейшие российские лайнеры Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные отечественными двигателями, впервые были представлены международным гостям на авиасалоне Wings India в полной комплектации. Самолеты вылетели из подмосковного Жуковского и преодолели маршрут через десять стран, при этом все российские системы и агрегаты обеспечили бесперебойную работу в пути.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала международный показ новых российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию.
Bloomberg: Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
Максимальные с 2011 года ставки на падение доллара делают трейдеры, передает РИА «Новости». Bloomberg отмечает, что премия по краткосрочным опционам, которые позволяют заработать на ослаблении американской валюты, достигла наивысшего уровня за последние 13 лет.
В материале подчеркивается, что не только краткосрочные трейдеры, но и инвесторы, формирующие долгосрочные прогнозы, выражают сильные «медвежьи» настроения по отношению к доллару. Это связано с усилившейся политической неопределенностью в США.
«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск», – заявил старший аналитик Danske Bank Йеспер Фьярстедт, чьи слова приводит агентство.
Индекс доллара, отражающий курс американской валюты к корзине из шести валют главных торговых партнеров США, снижается четвертую сессию подряд. Во вторник его значение уменьшилось на 0,8% и составило 96,26 пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рискуют столкнуться с новым шатдауном уже в ближайшие выходные. Законодатели не смогли договориться по вопросам финансирования министерства внутренней безопасности.
Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Аркадия Вайнберга, члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, пишет ТАСС. С инициативой выступил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
По словам Тимченко, Аркадий Вайнберг лично подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, и этот вопрос был включен в повестку пленарного заседания после обсуждения на Совете палаты. «Он [Вайнберг] подал заявление [о досрочном прекращении полномочий], и сегодня Совет палаты его рассмотрел и включил вопрос на пленарное заседание о прекращении полномочий сенатора», – сообщил Тимченко.
Полномочия сенатора Вайнберга должны были истечь в сентябре 2026 года. Тимченко подчеркнул, что прекращение работы в Совете Федерации – это сугубо личное решение Вайнберга.
Эйсмонт: Минск не придает значения сообщениям о деле против Лукашенко в Киеве
Эйсмонт заявила, что Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о возможных планах Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».
«Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», – заявила пресс-секретарь Лукашенко.
Украинские СМИ сообщили, что киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.
«Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».
Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.
Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.