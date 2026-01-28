Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Певица Лариса Долина пришла проститься с режиссером и продюсером Александром Олейниковым на Троекуровское кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

В траурном зале, где проходит церемония прощания, собрались родные, близкие и коллеги покойного. Гроб с телом установлен в центре зала, рядом портрет Олейникова, вокруг – венки и цветы от представителей Первого канала, Академии российского телевидения и других организаций.

Как отмечает ТАСС, на церемонию пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов, Игорь Угольников, Федор Бондарчук, продюсер Андрей Калинкин и другие известные деятели кино и телевидения.

Александр Олейников скончался ночью 24 января на 61-м году жизни. Его дочь Дарья сообщала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны пройдут сегодня на Троекуровском кладбище.

Олейников был одной из заметных фигур российского телевидения: работал на телевидении с 1985 года, возглавлял разные проекты на телеканале «Россия», с 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ. Кроме того, он выступал соведущим в «Вечернем Урганте» и создавал сериалы, в том числе «Художник».

