Житель Варшавы забаррикадировался в доме после убийства родителей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленник утром расправился с мужчиной и женщиной, которые, вероятно, приходились ему отцом и матерью, сказали в полиции города РИА «Новости».

После этого он забаррикадировался в одном из домов района Торгувек. Кроме того, были убиты находившиеся в жилище собаки.

Здание окружили бойцы контртеррористического подразделения и дополнительные силы полиции. К работе подключился переговорщик, который предпринимает попытки вступить в диалог с заблокировавшимся внутри гражданином.

Район инцидента полностью оцеплен для обеспечения безопасности. В ведомстве уточнили, что причины, побудившие мужчину совершить нападение, пока остаются неизвестными.

В прошлом году британец убил двух супругов и отвез четырех детей погибших в «Макдональдс» и кафе, после чего сдался полиции. Подозреваемому 67 лет.