В Роспотребнадзоре назвали первые симптомы заболевания вирусом Нипах

Академик Малеев назвал температуру и сильную головную боль симптомами Нипах

Tекст: Вера Басилая

Малеев заявил, что первые симптомы заболевания вирусом Нипах включают сильную головную боль, общую слабость, повышение температуры тела и признаки поражения центральной нервной системы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вакцин против вируса Нипах не существует, поэтому профилактика остается главным способом защиты.

Малеев отметил, что случаев завоза болезни в Россию не зарегистрировано. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, в стране создана необходимая инфраструктура для диагностики вируса. В пунктах пропуска через границу действует АИС «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекций в режиме реального времени.

Эксперт добавил, что для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствуют необходимые экологические и эпидемиологические условия. Основные переносчики вируса – плодовые летучие мыши рода Pteropus – не обитают на территории России, их ареал ограничен тропическими и субтропическими регионами Азии, Австралии и Африки.

В середине января в индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали несколько случаев заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Они были госпитализированы и изолированы с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких. Несмотря на сообщения западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не подтверждали новых случаев.

Ранее официальный представитель ВОЗ в Женеве заявил, что риск дальнейшего распространения вируса Нипах оценивается как низкий.

Эпидемиолог Александр Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться вируса и чаще мыть руки.

