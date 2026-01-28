Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Николай Молодняков, один из создателей танка Т-90, скончался на 89-м году жизни, передает РИА «Новости». В пресс-релизе компании отмечается, что коллектив «Уралвагонзавода» выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося конструктора.

Молодняков был заслуженным конструктором Российской Федерации, Почетным машиностроителем, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также дважды лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Он посвятил свою жизнь обороне страны, работе на «Уралвагонзаводе» и в Уральском КБ транспортного машиностроения.

Свою карьеру он начал как инженер-исследователь и дошел до должности заместителя главного конструктора. Молодняков сыграл ключевую роль в создании и модернизации танков Т-72 и Т-90, которые составляют основу бронетанковых войск России. В разработке и запуске в серийное производство Т-90 он также внес значительный вклад, занимаясь вопросами повышения защиты и огневой мощи машин.

Молодняков активно работал над продвижением российской бронетехники за рубежом. Под его руководством танки Т-72С и Т-90С успешно проходили испытания в разных странах, что способствовало заключению контрактов на поставку и лицензионное производство техники.

В «Уралвагонзаводе» особо отметили, что именно Молодняков настоял на первом динамическом показе Т-90С на выставке IDEX 1997 года. «Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия», подчеркнули на заводе.

