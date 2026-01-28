СК: В руководстве РЖД разоблачили ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственные органы возбудили уголовное дело против должностных лиц центральной дирекции инфраструктуры РЖД и их сообщников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, с июня 2020 года злоумышленники систематически получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий. За вознаграждение чиновники обеспечивали компаниям высокие места в рейтингах безотказной работы и скрывали факты некачественного ремонта.

Организаторы привлекли посредников для сбора средств из более чем 40 регионов страны. Общая сумма взяток составила не менее 19 млн рублей, а к деятельности группы причастны не менее 52 человек.

Силовики провели обыски в Москве, Петербурге и других крупных городах, ряд подозреваемых уже задержан. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД на транспорте.

